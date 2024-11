Des rapports se penchent sur les chiffres des audiences mondiales et les retombées environnementales de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™

Les supporters ont été plus nombreux que jamais à interagir avec la compétition

Cinq milliards de personnes à travers le monde et sur tous les supports se sont intéressés à cette édition historique au Qatar

Le Rapport final sur la durabilité, rédigé dans le respect des normes internationales GRI, fait état de 79 réalisations

La FIFA, FIFA World Cup Qatar 2022 LLC (Q22) et le Conseil suprême pour la remise et l’héritage (SC) ont publié l’intégralité du Rapport final sur la durabilité de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, le rapport le plus complet en la matière jamais produit pour la compétition. Il présente l’ensemble des objectifs énoncés dans la Stratégie de développement durable de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et comment ceux-ci ont été menés à bien pendant l’événement.

Ce document a été rédigé en accord avec les normes de la Global Reporting Initiative en matière de rapports sur le développement durable. Rédigé en ligne, il dresse l’inventaire des réalisations et des difficultés rencontrées dans le cadre des 79 initiatives de cette stratégie. Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, s’est exprimé à la suite de la publication de ce rapport : "Nous sommes conscients des retombées de notre compétition phare, qui est aussi le plus grand événement sportif unidisciplinaire au monde. Ses préparatifs s’étalent sur plusieurs années et impliquent un grand nombre de parties prenantes ; cette configuration offre la possibilité de laisser un héritage significatif dans le pays hôte et d’initier de grands progrès". "La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 a su exploiter son extraordinaire potentiel, comme en témoignent ses nombreuses innovations, notamment dans le domaine de la gestion responsable de la compétition. Bien avant que la compétition ne débute, la FIFA, FIFA World Cup Qatar 2022 LLC (Q22) et le Conseil suprême pour la remise et l’héritage ont établi de nouvelles normes en matière de durabilité pour les grands événements sportifs, qui serviront dorénavant de référence pour toutes les manifestations de ce type à venir."

S.E. Hassan Al Thawadi, secrétaire général du Conseil suprême pour la remise et l’héritage, a lui aussi fait part de son enthousiasme : "Le travail que nous avons entrepris depuis que l’organisation de cette édition nous a été confiée en 2010 a profondément transformé le Qatar. Nous avons créé un modèle de progrès social, économique et environnemental dont les autres pays organisateurs pourront s'inspirer à l’avenir". "Ensemble, nous avons concrétisé notre vision. Nous avons fait en sorte que le pouvoir du football ouvre une porte vers un monde d’expériences extraordinaires, fasse découvrir notre pays et notre merveilleuse région au plus grand nombre et laisse un héritage durable en termes de développement durable." Au cours de la préparation, de la livraison et de la phase d’héritage de la compétition, la FIFA, Q22, le SC et toutes les parties prenantes ont produit 10 réalisations majeures, au sein d'une liste pourtant très fournie. Parmi elles, on retrouve la protection de l’environnement, les droits humains, le bien-être des travailleurs et l'accessibilité, autant de domaines qui ont été à l’origine de plusieurs grandes premières, de bonnes pratiques et d’initiatives grâce auxquelles la 22e édition de la Coupe du Monde de la FIFA™ laissera un héritage vaste et durable.

En outre, le Rapport sur l’engagement global et l’audience de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ a confirmé que la compétition avait généré des interactions avec plus de cinq milliards de supporters à travers le monde, ce qui fait de cette édition la plus suivie de tous les temps. Les chiffres avancés par des organisations indépendantes et reconnues internationalement confirment que cette Coupe du Monde de la FIFA est bien la plus grande organisée en 94 ans d’histoire.

La finale entre la France et l’Argentine a été suivie par 1,42 milliard de téléspectateurs, soit la plus forte audience jamais réalisée. L’audience moyenne obtenue par les matches de cette première édition au Moyen-Orient s’établit à 175 millions. La diffusion de la finale par Telemundo est officiellement le match de Coupe du Monde de la FIFA le plus suivi en streaming de toute l’histoire des médias américains. Les comptes de la FIFA sur les réseaux sociaux ont également enregistré un pic de fréquentation. Le nombre total d’interactions (811 millions) a connu une hausse de 448% par rapport à 2018. Les vidéos ont généré plus de 3,6 milliards de vues pendant la compétition, soit une hausse de 202% sur la même période. Le rapport indique une hausse de la consommation de la compétition, mais reflète également l’évolution du paysage médiatique : la télévision, le streaming, les réseaux sociaux et les plateformes détenues et gérées par la FIFA ont tous été pris en compte. Il fournit également une répartition géographique.

L’Asie et l’Océanie regroupent un peu plus de la moitié des interactions (2,591 milliards) tout au long de la compétition disputée au Qatar entre novembre et décembre 2022. L’Afrique et le Moyen-Orient suivent avec 945 millions d’interactions. Au niveau des marchés individuels, la RP Chine occupe la tête du classement (1,161 milliard d’interactions) devant l’Inde (745,7 millions).

Le rapport détaillé explique les critères retenus pour définir une interaction dans le cadre de la compétition. Il présente également la méthodologie appliquée pour mesurée les audiences et l’évolution du paysage médiatique. Il apparaît que la consommation numérique de la Coupe du Monde de la FIFA augmente de façon exponentielle, ce qui suppose de mettre au point de nouvelles façons de mesurer l’audience.

Durabilité : Dix objectifs clés atteints dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™