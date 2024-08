Ouzbékistan 2024 : Emulation et stimulation pour toute une région

Première Coupe du Monde de Futsal de la FIFA organisée en Asie Centrale

Cinq pays de la région en lice, dont deux débutants : l’Afghanistan et le Tajikistan

Un tournoi qui va dynamiser la croissance du Futsal

Le coup d’envoi de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024 approche et l’impatience d’en découdre grandit chez les 24 participants à ce tournoi, qui sera le théâtre de nombreuses grandes premières pour la discipline, pour le pays hôte et pour une toute région passionnée par la discipline.

Pour la première fois, l’Ouzbékistan s’est vu confier l’organisation d’un tournoi FIFA dans une discipline où le pays est en plein essor, comme en témoigne sa participations aux deux dernières éditions de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, avec même une qualification pour les huitièmes de finale lors de Lituanie 2021.

Cette mouture 2024 sera également le baptême du feu pour quatre pays : la France et la Nouvelle-Zélande - deux habitués des tournois FIFA - mais aussi l’Afghanistan, dont ce sera la toute première apparition dans un tournoi FIFA toutes catégories confondues, et le Tajikistan qui compte en tout et pour tout deux apparitions en Coupe du Monde U-17 de la FIFA, en 2007 et 2019.

Avec le pays hôte, le Kazakhstan et l’Iran, cela fait donc cinq représentants d’Asie Centrale qui seront représentés, alors que la région accueille la compétition pour la première fois. “Cela démontre à quel point le futsal s’est développé dans la région“, explique Majid Mortezaei, sélectionneur iranien de l’Afghanistan.

Les fruits du développement

La présence des Afghans dans ce tournoi n’est pas le fruit du hasard. “C’est un exploit très important“, souligne le technicien. “Au cours des deux dernières années, l'attention particulière accordée par la Fédération au futsal, le soutien apporté aux besoins des entraîneurs, l'organisation de nombreux matchs amicaux et de camps d'entraînement en Iran, qui est un pionnier de la discipline, ont conduit à la croissance et à la prospérité du futsal en Afghanistan.“

“La participation à un événement aussi important illustre le développement du futsal au Tadjikistan“, explique pour sa part le sélectionneur Pairav Vokhidov. “La représentation sur la scène internationale contribuera à accroître la reconnaissance du Tadjikistan en tant que pays sportif et à renforcer son image“.

“Le futsal est l'un des sports les plus populaires de la région. De nombreuses personnes regardent les rencontres internationales et locales et le futsal, car le football rassemble les gens indépendamment de l'âge et du statut social“, ajoute Vokhidov. “Le futsal contribue à renforcer les liens entre les pays d'Asie centrale et favorise les échanges culturels. La Coupe du Monde peut devenir une plate-forme pour présenter la culture et les traditions de la région au niveau international“, poursuit-il.

Vecteur de croissance

“Ce type de tournois accroît l’intérêt pour le futsal, favorise le développement des infrastructures et l’attrait pour le sport en général. De plus, l’organisation de la Coupe du Monde peut motiver les jeunes à faire du sport et renforcer les relations culturelles et les échanges d’expériences entre les pays de la région. Si la compétition est un succès, elle ouvrira la porte à de futurs tournois et compétitions internationaux, ce qui stimulera le développement du sport dans la région“, poursuit Vokhidov.

"L’organisation de la Coupe du Monde en Ouzbékistan contribuera certainement de manière significative à la croissance et au développement du futsal dans la région“, reprend Mortezaei. “Cela se traduira par la mise à disposition de meilleures installations et de meilleurs équipements pour les équipes.“

Grandir par la performance

Mais les deux techniciens savent que la croissance de la discipline passera aussi par de bonnes performances en Ouzbékistan, malgré leur statut de débutant. “En tant que nouveaux venus sur la scène continentale et mondiale, il n'y a naturellement pas de grandes attentes autour de l’équipe afghane“, reconnait Mortezaei, dont les troupes affronteront l’Argentine, l’Ukraine et l’Angola dans le Groupe C. “Cependant, nous espérons qu'au vu de nos progrès remarquables au classement mondial, où nous avons grimpé d'environ 65 places et sommes désormais classés 30e au monde et 6e en Asie, nous pourrons continuer à créer des surprises car notre équipe est imprévisible pour nos adversaires.“