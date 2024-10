Les Philippines préparent une Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™ mémorable

En 2025, les Philippines accueilleront la première Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™

Dans le cadre du Programme d’Observateurs de la FIFA, l’équipe dirigeante du Comité d’Organisation Local (COL) a passé quatre jours en Ouzbékistan

La Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA, Philippines 2025™ se jouera du 21 novembre au 7 décembre 2025

Chez les hommes, le futsal tient son nouveau roi. Dimanche dernier, en Ouzbékistan, le Brésil a remporté pour la sixième fois la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™.

Quant à la compétition féminine équivalente, elle n’en est qu’à ses débuts. Et pour cause ! Les Philippines accueilleront, l’année prochaine, la toute première Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™, une compétition importante non seulement pour la discipline, mais aussi pour le pays hôte et sa région.

Les préparatifs sont déjà bien avancés. Une délégation composée de cinq responsables du Comité d’Organisation Local (COL), Angelico Mercader (secrétaire général de la Fédération des Philippines de football (PFF), Aurelio San Agustín (directeur du COL de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA 2025™), Kevin Goco (secrétaire général adjoint de la PFF), Arne Reodique (responsable du marketing) et Ritchie Ganaban (responsable des compétitions à la PFF), a eu la chance de participer à un Programme d’Observateurs de quatre jours en Ouzbékistan, à l’occasion de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2024™.

"C’est une étape extrêmement importante pour nous. Nous espérons répondre aux attentes, et pourquoi pas les dépasser", explique Mercader. "Nous sommes très honorés que la première Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™ ait lieu dans notre pays. Pour nous, c’est une opportunité unique, mais aussi une grande responsabilité, de promouvoir et développer ce sport dans notre pays et dans toute la région.

Chaque année, notre gouvernement, par le biais de la Commission des sports et du ministère de l’Éducation des Philippines, organise ce que nous appelons ici le Palarong Pambansa ("jeux nationaux" en français), et cet événement inclut une catégorie ‘Futsal féminin’", développe M. Mercader, avant de souligner les progrès réalisés dans le pays.

Philippines prepare for 'landmark' FIFA Women's Futsal World Cup™ 02:34

"Environ 30 000 joueuses et joueurs de futsal participent à ces tournois, ce qui contribue grandement au développement de la discipline dans notre pays. Nous nous appuyons également sur la Fondation Henry V. Moran, une organisation à but non lucratif très impliquée dans le futsal et son développement sur notre territoire. Elle a notamment lancé des programmes intitulés Liga Eskwela (Ligue scolaire) et High 5 Futsal Tournament, auxquels les meilleures équipes de futsal participent. Certaines joueuses de notre équipe nationale sont d’ailleurs issues de cette ligue".

Le Programme d’Observateurs de la FIFA offre aux participants une expérience unique et immersive, leur permettant de comprendre la logistique complexe, les opérations et la planification stratégique nécessaires à l’organisation d’un tel événement.

Grâce aux connaissances et à l’expérience acquises en Ouzbékistan, la délégation est désormais convaincue que la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA, Philippines 2025™ sera inoubliable.

"Cette expérience m’a ouvert les yeux", explique Aurelio San Agustín. "Notre défi sera d’offrir des prestations du même niveau. À notre arrivée, nous n’avions qu’une vague idée de ce que le COL pouvait accomplir, mais en discutant avec des responsables de la FIFA et des représentants du COL, ça prend tout son sens."

Lors de chaque Coupe du Monde de la FIFA™, la FIFA invite des responsables du secteur sportif et des organisateurs d’événements futurs, programmés ou au stade de préparation. Ainsi, il leur est possible d’observer concrètement comment se déroule l’organisation d’un événement sportif d’une telle ampleur.

En 2023, des officiels de dix associations membres de la FIFA, de quatre confédérations et d’autres organisations sportives ont acquis de précieuses connaissances sur l’organisation de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023™ dans le cadre du Programme d’Observateurs de la FIFA.

En Ouzbékistan, la délégation a pu interagir avec les principales parties prenantes, des directeurs de compétition aux coordinateurs d’événements en passant par les responsables de stades.

"La vision de la FIFA, et de son Président, est de rendre le football véritablement mondial", a déclaré Kasra Haghighi, responsable des Jeux Olympiques, du Futsal et du Beach Soccer à la FIFA. "Les Philippines souhaitaient accueillir le tournoi et nous n’avions aucune raison de refuser. Notre volonté est d’aller au-delà des frontières, dans des pays qui n’ont encore jamais accueilli de tournoi FIFA.

Nous avons hâte d’être à l’année prochaine et d’assister à ce qui sera la plus belle Coupe du Monde Futsal de l’histoire. Les Philippines accueilleront les 16 meilleures équipes du monde, c’est une opportunité unique.

Cela fait des années que le monde du futsal attend sa Coupe du Monde Féminine. Nous y sommes presque.

"Mais ici il ne s’agit pas seulement de futsal. Nous avons une vision, un rêve. Nous voulons toucher les gens, notamment les jeunes, et laisser un héritage. Nous voulons que les enfants qui participent, les bénévoles, toutes les personnes présentes, se souviennent de ce tournoi et en retiennent le meilleur. Mais il y a aussi un héritage matériel : le développement d’installations sportives et de salles de compétition, qui resteront à la disposition de la prochaine génération. Nous discutons déjà avec la PFF de la manière dont ces installations seront utilisées après le tournoi".