Les équipes asiatiques poursuivent leur route vers la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Dix-huit nations de la Confédération Asiatique de Football (AFC) attendent de pied ferme le tirage au sort de la compétition préliminaire, prévu le 27 juin à Kuala Lumpur (Malaisie)

À l’issue de cette phase de groupes, six nouveaux pays valideront leur billet pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026

L’AFC comptera jusqu’à neuf représentants pour la compétition à 48 équipes qui aura lieu au Canada, aux États-Unis et au Mexique

Le tirage au sort préliminaire de la Confédération Asiatique de Football (AFC) pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aura lieu à Kuala Lumpur (Malaisie) le jeudi 27 juin. Les 18 pays encore en lice sauront dont à quoi s’en tenir pour espérer se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA™ la plus inclusive de l’histoire – la toute première édition à 48 équipes.

Vous pourrez suivre le tirage au sort en direct à partir de 15h00 heure locale (9h00 CET) sur FIFA.com en cliquant sur ce lien.

La cérémonie sera présentée par la journaliste sportive Colette Wong et dirigée par le directeur opérationnel (États-Unis) de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Manolo Zubiria. Ce dernier sera assisté par deux FIFA Legends : les anciens internationaux japonais et iranien Shinji Okazaki et Mehdi Mahdavikia.

Lors du tirage au sort, les 18 pays encore en lice seront répartis dans trois groupes de six équipes. Cette phase de groupes se déroulera en septembre, octobre et novembre 2024 ainsi qu’en mars et juin 2025. La procédure de tirage au sort est disponible ici.

Les deux premiers de chaque groupe (six nations en tout) obtiendront leur précieux sésame pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, lors de laquelle 48 équipes seront réunies dans trois pays hôtes : le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Les troisième et quatrième de chaque groupe (six nations en tout) disputeront un quatrième tour de qualifications en octobre et novembre 2025. Ces pays seront alors répartis en deux groupes de trois équipes et le premier de chaque groupe validera son billet pour 2026.