Le tirage au sort préliminaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour l’OFC se tiendra au siège de la FIFA

Né en Nouvelle-Calédonie, le champion du monde 1998 et FIFA Legend Christian Karembeu sera présent aux côtés de Sarai Bareman, directrice de la division du Football féminin de la FIFA, lors du tirage qui se tiendra au siège de l’instance dirigeante à Zurich, Suisse, à partir de 9h00 CEST (7h00 GMT/19h00 NZST). Le tirage au sort sera retransmis en direct sur FIFA.com et FIFA+ ici. Les quatre équipes les moins bien placées au Classement mondial FIFA/Coca-Cola™ de juillet 2024, à savoir les Samoa, les Îles Cook, les Samoa américaines et les Tonga, disputeront le premier tour en septembre 2024. Organisé sous forme de demi-finales et finale en matches simples, il permettra de déterminer l’équipe qui rejoindra les sept nations les mieux classées pour le second tour.