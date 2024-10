Le Brésil conforte son avance au classement après son sacre en Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™

La deuxième édition du Classement mondial de futsal de la FIFA est fortement influencée par les nombreux matches disputés (65 chez les femmes, 179 chez les hommes)

La Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™ a été au centre de l’attention ces dernières semaines

Cinq nouvelles équipes intègrent le classement féminin

Avec 65 matches disputés chez les femmes et 179 chez les hommes, la deuxième édition du Classement mondial de futsal de la FIFA, publiée le vendredi 11 octobre 2024, comporte son lot de changements majeurs. La Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™ a clairement été le point d’orgue de ces dernières semaines. Cet événement a connu un succès retentissant, avec pas moins de 150 000 spectateurs dans les salles, une couverture en direct dans plus de 175 territoires et des participants issus des six confédérations – donc cinq étaient encore représentées durant la phase à élimination directe. Naturellement, la compétition a eu des fortes répercussions sur le classement.

Le Brésil, récemment sacré champion du monde (1er, inchangé), a conservé sa première place et creusé l’écart avec le Portugal (2e, inchangé), dont la campagne s’est arrêtée en huitièmes de finale. Trois équipes ont particulièrement tiré leur épingle du jeu dans le Top 10 : l’Argentine (3e, plus 2), finaliste ; le Kazakhstan (5e, plus 3), quart-de-finaliste ; et l’Ukraine (9e, plus 3), qui a doublé la France (10e, inchangé) après s’être adjugé la troisième place aux dépens des Bleus.

Les progressions les plus nettes – plus de cinq places gagnées – sont à mettre à l’actif de plusieurs participants à la Coupe du Monde de Futsal™, à savoir le Venezuela (15e, plus 6 ; éliminé en quarts de finale), les Pays-Bas (26e, plus 10 ; huitièmes de finale) et le Panamá (38e, plus 6 ; phase de groupes). Bien qu’absents en Ouzbékistan, la Bosnie-et-Herzégovine (48e, plus 6), le Chili (60e, plus 31), la Lettonie (71e, plus 16), le Danemark (77e, plus 5) et le Monténégro (86e, plus 6) ne sont pas en reste.

Dans le futsal féminin, même si moins de matches ont été disputés depuis le mois de mai, un certain nombre de changements significatifs sont intervenus au classement, notamment en raison des qualifications de l’OFC pour la première Coupe du Monde de Féminine de Futsal de la FIFA™, qui aura lieu l’an prochain. Douze matches ont ainsi été disputés dans le cadre de la Coupe des Nations Féminine de Futsal de l’OFC. Les autres rencontres étaient toutes des matches amicaux.

Au sein du Top 20 féminin, les équipes qui ont le plus progressé sont l’Italie (8e, plus 2), le Vietnam (11e, plus 2), la Nouvelle-Zélande (14e, plus 12) et l’Ouzbékistan (18e, plus 6). Les progrès réalisés par l’Arabie saoudite (46e, plus 5) méritent également d’être soulignés.

Cette édition du Classement mondial de futsal féminin de la FIFA intègre cinq nouveaux venus : les Fidji (62e), Tahiti (66e), la Norvège (68e), les Îles Salomon (73e) et les Tonga (74e).

À l’exception de la Norvège, toutes ces équipes ont participé aux qualifications de l’OFC pour la Coupe du Monde Féminine de Futsal 2025. Équipes les mieux classées par confédération :