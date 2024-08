Le ballon officiel de la compétition révélé alors que l’enthousiasme ne cesse de grandir à l’approche de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™

Le ballon officiel adidas de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2024™ a été dévoilé

La première compétition de la FIFA en Ouzbékistan débute le 14 septembre

Les billets sont en vente ici

L’excitation monte autour de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™ en Ouzbékistan après que la FIFA et adidas ont dévoilé le ballon officiel de la compétition.

Inspiré du slogan de la compétition, "Maîtres de la vitesse", son design renvoie au rythme effréné du futsal, ainsi qu’au riche patrimoine culturel de l’Ouzbékistan. Le ballon est orné de cinq piments kalampir, ingrédient incontournable de la cuisine traditionnelle locale, chacun brillamment représenté de manière à évoquer un joueur en pleine action.

Le ballon officiel adidas de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2024™ révélé 00:44

Le légume est également mis à l’honneur sur l’emblème officiel de la compétition, qui s’inspire de la forme du trophée officiel de la compétition avec cinq piments kalampir venant s’enrouler en son sommet pour former le ballon.

Le nouveau ballon officiel sera inauguré lors du match d’ouverture de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™, le 14 septembre à Boukhara. Tachkent, la capitale, et Andijan, située à l’est du pays, sont les deux autres villes hôtes de la compétition. Cette édition 2024, la dixième de l’histoire de la Coupe du Monde de Futsal, se déroulera jusqu’au 6 octobre. Ces dix dernières années, le futsal a connu une croissance rapide en Ouzbékistan et dans le reste de l’Asie centrale. Les Loups Blancs ont participé à leur première Coupe du Monde en 2016. En 2021, ils ont atteint les huitièmes de finale pour finalement s’incliner 9-8 face à la RI Iran dans l’un des matches les plus palpitants de la compétition.

À domicile, les Ouzbeks retrouveront les tenants du titres portugais, le Brésil (détenteur du record de victoires avec cinq titres, en 1989, 1992, 1996, 2008 et 2012), l’Espagne (double championne, en 2000 et 2004), l’Argentine (vainqueure en 2016). L'Afghanistan, la France, la Nouvelle-Zélande et le Tadjikistan participeront quant à eux à leur première Coupe du Monde de Futsal. L’Angola, le Costa Rica, la Croatie, le Guatemala, la RI Iran, le Kazakhstan, la Libye, le Maroc, les Pays-Bas, le Panamá, le Paraguay, la Thaïlande, l’Ukraine et le Venezuela viennent compléter la liste des participants.

Plus tôt cette année, la FIFA a publié les premiers classements mondiaux de futsal masculin et féminin de l’histoire. Le Brésil, l’Espagne, le Portugal et la RI Iran, qui en occupent les quatre premières places, seront bien de la partie en Ouzbékistan le mois prochain.

Le lancement de ces classements représente une étape importante et conforte la position du futsal en tant que discipline montante du football, pratiquée dans un nombre toujours croissant de pays.