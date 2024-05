Une identité visuelle savoureuse pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2024™

"Première compétition de la FIFA organisée en Asie centrale, cette Coupe du Monde de Futsal de la FIFA en Ouzbékistan sera un moment historique non seulement pour le futsal, mais aussi pour cette région incroyable qui a tant à offrir aux équipes et aux supporters", a déclaré Jaime Yarza, directeur de la sous-division Tournois de la FIFA. "Les couleurs vives de l’identité visuelle officielle et ses motifs saisissants évoquent les saveurs que découvriront tous ceux qui auront la chance de venir assister en Ouzbékistan à ce qui s’annonce comme une compétition exceptionnelle."

Ravshan Irmatov, premier vice-président de la Fédération Ouzbèke de Football, a déclaré : "Le logo de la compétition est constitué de couleurs très vives, dans un style attrayant et moderne. Il a une saveur véritablement orientale et ouzbèke. On y retrouve également l'harmonie qui caractérise le patrimoine culturel et les valeurs historiques de l'Ouzbékistan."