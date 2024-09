John Terry : "Chelsea est enthousiaste à l'idée de participer à la Coupe du Monde des Clubs"

Les États-Unis accueilleront la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à 32 équipes du 15 juin au 13 juillet 2025

Chelsea s'est qualifié en tant que vainqueur de la Ligue des Champions de l'UEFA 2020/21

La légende du club, John Terry, affirme que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA sera bénéfique pour les clubs européens

Le Chelsea F.C. est enthousiasmé à l'idée de participer à la nouvelle version de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, selon John Terry. L’ambassadeur des Blues et ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre affirme que le tournoi apportera des avantages aux clubs, joueurs et supporters européens.

Organisée aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025, cette nouvelle compétition majeure de la FIFA marque le début d’une nouvelle ère pour le football avec la plus grande, la plus inclusive et la plus méritocratique compétition de clubs au monde.

Ce nouveau format verra Chelsea concourir pour le titre de champion du monde en tant que l'une des 32 meilleures équipes de clubs au monde, un titre que Terry affirme que chaque club sera déterminé à remporter.

John Terry évoque la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 01:23

"Je suis heureux que Chelsea F.C. soit là et fasse partie de cet événement", a déclaré Terry lors de l'événement FIFAe Next Gen™ en août à Liverpool. "En tant que club de football, nous sommes ravis d’y être. Nous allons amener nos meilleurs joueurs, notre meilleure équipe, et donner le meilleur de nous-mêmes, car c’est ce que les fans veulent voir.

"Remporter votre championnat ou la Ligue des Champions est formidable, mais la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA est un grand test contre tout le monde, avec des équipes de différents pays, des nationalités et des joueurs différents."

"J'aurais adoré la remporter et l’ajouter à ma collection. Malheureusement, je suis un peu trop vieux maintenant – j'ai manqué cette occasion, mais c'est toujours formidable de voir autant de grandes équipes concourir."

Terry a eu une carrière de club riche, remportant 17 titres nationaux et continentaux avec le club londonien pendant 19 ans, devenant l'un des footballeurs les plus réputés au monde. En fait, sa carrière en club a été si réussie qu'il n’a manqué que deux trophées possibles disponibles pour les footballeurs anglais à l’époque : la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

Terry faisait partie de l'équipe de Chelsea qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2012™, mais n'a pas pu participer au tournoi pour cause de blessure aux ligaments du genou – un rendez-vous manqué que l'ancien défenseur central regrette encore aujourd’hui.

"J’ai raté l'occasion en tant que joueur à cause d'une blessure, et je me souviens de l’avoir regardé au centre d’entraînement de Chelsea sur la table de massage. C'est un de ces moments que je n’oublierai jamais, en pensant “c’est probablement ma seule chance,” et c’était le cas. Cela me hante encore."

"Vous avez une occasion dans ces grandes compétitions, deux si vous avez de la chance – si vous êtes Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, vous avez la chance de le faire plusieurs fois – mais pour un joueur normal, ces occasions ne se présentent pas très souvent, et je pense qu’il est important de saisir ces opportunités."

Chelsea s’est qualifié pour la nouvelle version de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en tant que vainqueur de la Ligue des Champions de l’UEFA 2020/21, avec l’édition 2025 marquant la troisième participation des Blues à ce tournoi, et la première sous ce nouveau format élargi.

Finaliste en 2012 après une défaite 1-0 face à Corinthians en finale, Chelsea s’est racheté en battant Palmeiras 2-1 (après prolongation) pour décrocher le titre de champion du monde en 2021. Romelu Lukaku et Kai Havertz avaient marqué ce jour-là.

Bien qu’il ait manqué l'édition de 2012, Terry était présent en tant qu’ambassadeur de la FIFA et de Chelsea en 2021 et a pu voir de ses propres yeux à quel point le trophée signifiait pour les joueurs.

"En tant que joueur, on m’a déjà demandé plusieurs fois 'Est-ce que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA compte vraiment pour toi ?'. Absolument, et en tant que club de football, nous serons prêts à y aller et à essayer de la gagner."

"Il y a de très bonnes équipes là-bas et du point de vue des joueurs, à 100 %, cela compte. Nous sommes donc vraiment enthousiastes de faire partie de cet événement et pour Chelsea, c'est une opportunité de remporter un autre trophée."

En plus du prestige du tournoi et de la chance d’être couronné champion du monde, Terry estime que le tournoi est une plateforme parfaite pour les joueurs afin de se tester face à des styles et des adversaires différents : quelque chose que les entraîneurs et les supporters apprécieront également.

"Vous verrez des équipes différentes jouer avec des formations différentes. Le tournoi sera un test différent face à des entraîneurs différents et des équipes de différentes régions du monde qui voient le jeu différemment."