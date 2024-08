FIFAe Next Gen, la toute première compétition multi-jeux de FIFAe à Liverpool

FIFAe a décidé de s’associer à VisitLiverpool afin de pouvoir organiser cet événement dans une des villes les plus férues de football au monde. Ce partenariat verra VisitLiverpool devenir sponsor officiel du FIFAe Next Gen 2024, qui aura lieu au Centre des expositions de Liverpool.

"Notre ville vit et respire le football, et nous aimons réunir les communautés et organiser de grands événements. Nous sommes donc ravis d’accueillir le premier tournoi FIFA Next Gen", a déclaré Steve Rotherham, maire de la région urbaine de Liverpool. "Chez nous, le secteur du numérique et du jeu vidéo est en pleine croissance, notamment dans l’eSport. Il s’agit d’une occasion fantastique de faire de notre ville un pôle incontournable de l’eSport sur le long terme, mais aussi de promouvoir l’économie locale grâce au tourisme, à l’hospitalité et au commerce de détail."