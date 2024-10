Hommage à Johan Neeskens : 1951-2024

Johan Neeskens a joué un rôle fondamental dans deux des plus grandes et influentes équipes que notre sport ait connues : l’Ajax Amsterdam du début des années 1970 et l’équipe des Pays-Bas finaliste de la Coupe du Monde de la FIFA™ en 1974 et en 1978. Grâce à leur style de jeu fluide et offensif, le fameux "football total", elles ont séduit les amoureux du ballon rond, révolutionné notre sport et permis aux Pays-Bas de s’affirmer comme une grande nation du football.

Si le regretté Johan Cruyff, par son génie et sa technique hors du commun, était la tête d’affiche du football total, l’infatigable Neesken a largement contribué au succès du "Hollandais volant" et au pressing légendaire de l’Ajax et des Pays-Bas. Réputé pour son énergie sur le terrain, Neeskens était bien plus que le fidèle lieutenant de Cruyff : il était le poumon de l’équipe et on disait de lui qu’il valait deux joueurs, à tel point qu’il fut qualifié de "kamikaze" par un adversaire qui eut le malheur de l’avoir au marquage.

Doté d’une remarquable vision du jeu et d’un bagage technique impressionnant, il n’était pas maladroit devant les buts, comme en témoignent ses 17 buts en 49 sélections avec les Pays-Bas. Il affectionnait également les penaltys, qu’il avait l’habitude de tirer fort à ras de terre comme lors de la deuxième minute de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1974™ contre l’Allemagne de l’Ouest. Et même si les Allemands finirent par s’imposer 2 à 1 à domicile, le but de Neeskens reste le but le plus rapide en finale d’une Coupe du Monde.

En 1968, Johan Neeskens débute sa carrière au poste de latéral droit dans son club du Racing Club Heemstede, alors en deuxième division. Après deux saisons, il est repéré par l’emblématique entraîneur Rinus Michels – le cerveau du football total – et rejoint l’Ajax, où il garnit son palmarès. En quatre saisons à Amsterdam, il remporte trois fois de suite la Coupe d’Europe (1971, 1972, 1973), une fois la Coupe intercontinentale, deux fois l’Eredivisie et deux fois la Coupe des Pays-Bas.

Quant à la sélection néerlandaise, absente de la Coupe du Monde de la FIFA depuis 1938, elle allait revenir sur le devant de la scène avec cette génération dorée. Après une première sélection conclue par une défaite 1 à 0 contre l’Allemagne de l’Est en 1970, Neeskens aide les Pays-Bas à arracher la qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 1974™, à la différence de buts devant la Belgique. Les Oranje illumineront cette compétition de leur jeu étincelant.

Ils remportent le premier match de leur histoire en Coupe du Monde face à l’Uruguay (2 à 0) avant de faire match nul contre la Suède (0 à 0) puis de se qualifier pour le second tour grâce à une victoire 4 à 1 face à la Bulgarie. Neeskens profite de ce dernier match de poule pour inscrire deux penaltys. Au deuxième tour, Neeskens marque face à l’Allemagne de l’Est (victoire 2 à 1) et lors d’une victoire 2 à 0 qui élimine les tenants du titre brésiliens. Ce match restera comme l’un des plus grands moments de sa carrière.

Quatre ans plus tard, et malgré une seconde partie de Coupe du Monde disputée avec une côte fêlée, Johan Neeskens aide sa sélection à atteindre de nouveau la finale en Argentine. Cependant, les Pays-Bas finissent par s’incliner en prolongations face aux hôtes argentins sur le score de 3 à 1.

En club, il suit son ami Johan Cruyff à Barcelone où il remportera une Copa del Rey et une Coupe des vainqueurs de coupe de l'UEFA. Après cinq saisons en Catalogne, il traverse l’Atlantique pour jouer en North American Soccer League au sein du New York Cosmos. Il joue ensuite au FC Groningen (Pays-Bas), à Kansas City (États-Unis) et dans les clubs suisses du FC Baar et du FC Zug.

Après avoir raccroché les crampons, Neeskens reste dans le football, mais sur le banc de touche. Lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1998™, il est adjoint de Guus Hiddink, sélectionneur des Pays-Bas. Il occupera également ce poste en sélection australienne, au FC Barcelone et au Galatasaray. Aux commandes du NEC Nijmegen pendant quatre saisons, il met fin à 20 ans sans Europe en les qualifiant pour la Coupe UEFA. Il termine sa carrière sur le banc du club sud-africain du Mamelodi Sundowns.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré : "Je suis profondément attristé par le décès soudain de Johan Neeskens."

"Il a joué un rôle fondamental dans deux des équipes les plus grandes et les plus influentes que le football ait jamais connues : l'équipe de l'Ajax au début des années 1970 et l'équipe des Pays-Bas qui a atteint les finales de la Coupe du Monde de la FIFA 1974 et 1978. Je pense en particulier à sa complicité sur le terrain avec le regretté Johan Cruyff qui a laissé une trace indélébile dans les mémoires".

"Au nom de la communauté mondiale du football, mes condoléances vont à sa famille, à ses amis, à ses anciens coéquipiers ainsi qu'à tous les membres de la Fédération royale néerlandaise de football. Qu'il repose en paix."