Le Secrétaire Général de la FIFA célèbre les 110 ans de la Fédération Portugaise de Football

Mattias Grafström assiste au gala du 110e anniversaire de la Fédération Portugaise de Football, organisé à Lisbonne

Il salue l’influence du pays sur la scène footballistique internationale

La Coupe du Monde de la FIFA 2030™, coorganisée par le Portugal avec l’Espagne et le Maroc, promet d’être un événement historique et une véritable fête du football

Mattias Grafström, le Secrétaire Général de la FIFA, a félicité la Fédération Portugaise de Footbal (FPF) pour son 110e anniversaire, saluant son « influence sur la scène footballistique internationale au fil des ans ». Fondée en 1914, la FPF est devenue membre de la FIFA à l’occasion du 12e Congrès de l’instance, organisé à Genève (Suisse) le 20 mai 1923. Depuis, le pays s’est imposé comme l’un des principaux acteurs du ballon rond. Outre sa troisième place lors de la Coupe du Monde de la FIFA 1966™, il est parvenu à se qualifier pour toutes les Coupes du Monde de la FIFA depuis 2002 et s’est imposé lors de l’EURO 2016 de l’UEFA. Les succès ne se limitent pas au football masculin. En effet, en 2023, As Navegadores ont participé à leur toute première Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Deux ans plus tôt, les joueurs de futsal étaient montés sur la plus haute marche de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™, imitant leurs compères du beach soccer, sacrés champions du monde lors des éditions 2015 et 2019 de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™.

Si, sur le terrain, le Portugal a produit certains des plus grands noms de l’histoire du ballon rond (Eusébio, Luís Figo et Cristiano Ronaldo), il n’est pas en reste pour ce qui des entraîneurs (José Mourinho, Carlos Queiroz et Fernando Santos). « C’est un grand plaisir et un immense honneur d’assister à la commémoration du 110e anniversaire de la Fédération Portugaise de Football », a déclaré le Secrétaire Général de la FIFA lors du gala organisé par la FPF à Lisbonne, la capitale portugaise. « Cet événement est bien plus qu’une simple célébration de la riche histoire du football lusitanien. C’est l’occasion de saluer l’énorme travail réalisé par la fédération ainsi que les répercussions du football portugais sur l’ensemble de la société locale, bien sûr, mais aussi sur la scène internationale. La passion des Portugais pour le football n’est définitivement plus à démontrer. » Mattias Grafström a par ailleurs profité de son déplacement dans la péninsule ibérique pour évoquer la présence de deux équipes portugaises à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et la tenue de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™, que le Portugal va organiser avec l’Espagne et le Maroc. En effet, le 11 décembre dernier, le Congrès extraordinaire de la FIFA a désigné par acclamation les trois pays hôtes de l’édition 2030 de la compétition phare du football mondial, ainsi que l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay hôtes des matches de célébration du centenaire.

« J’ai hâte d’être à juin pour voir le SL Benfica et le FC Porto participer à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Cette compétition internationale sera l’occasion de constater une fois de plus la qualité du football portugais », a-t-il expliqué. « Je suis également très impatient d’être à 2030. La Coupe du Monde de la FIFA se tient enfin au Portugal. Pour la FIFA, c’est un grand honneur de travailler avec les fédérations portugaise, espagnole et marocaine pour faire de la compétition un événement historique. Nul doute que l’édition 2030 sera une incroyable fête du football qui restera longtemps dans les mémoires grâce au soutien du gouvernement portugais et des autorités locales, dont j’ai senti un engagement profond lors de la procédure de candidature.

« Je suis un grand admirateur du football portugais et donc particulièrement ravi de célébrer cet anniversaire. Toutes mes félicitations à la Fédération Portugaise de Football. La FIFA est fière de collaborer avec vous et espère pouvoir poursuivre cette fructueuse coopération encore longtemps. Célébrons l’héritage du football portugais et réjouissons-nous de ce que l’avenir lui réserve. » Le gala a également été marqué par le discours de Fernando Gomes, membre du Conseil de la FIFA qui s’apprête à laisser les rênes de la FPF. Celui-ci est notamment revenu sur ses 13 années à la tête de la fédération devant un parterre de personnalités composé, entre autres, du ministre des affaires parlementaires, Pedro Duarte, de l’actuel sélectionneur de l’équipe masculine A, Roberto Martínez, de deux de ses prédécesseurs, Luiz Felipe Scolari et Fernando Santos, ainsi que de joueurs et joueuses tels que Pepe et Jéssica Silva.

« Pour conclure ces célébrations du 110e anniversaire de la Fédération Portugaise de Football, permettez-moi d’insister sur deux mots : fierté et gratitude », a-t-il indiqué.