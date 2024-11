Un niveau d’engagement et des performances environnementales sans précédent pour la plus grande Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ de tous les temps

Deux milliards de supporters ont suivi la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en Australie et Aotearoa Nouvelle-Zélande

Les résultats en Océanie, en Afrique et au Moyen-Orient témoignent de l’empreinte véritablement mondiale d’une édition qui a réuni huit nouveaux participants

Le Rapport sur la durabilité de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ montre comment les organisateurs ont répondu à 12 priorités dans ce domaine

Plus de deux milliards de personnes ont interagi avec l’édition la plus mondiale et la plus inclusive de l’histoire de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Deux récents rapports indiquent que cette compétition a redéfini la façon d’organiser de grands événements sportifs respectueux de l’environnement et des droits sociaux et humains.

Le rendez-vous donné par l’Australie et l’Aotearoa Nouvelle-Zélande a battu des records de vente de billets, d’audience télévisées et d’interactions numériques, mais les rapports notent que ces exploits s’étendent bien au-delà du terrain.

Le Rapport d’engagement et d’audience de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ rédigé par Nielsen (l’un des leaders mondiaux dans le domaine des mesures d’audience, de données et de statistiques) fait ressortir une nette augmentation de la diffusion de la compétition en Océanie, en Afrique et au Moyen-Orient.

Près de deux millions de supporters se sont pressés dans les stades pour assister à cette neuvième édition, la première à réunir 32 équipes. Les nouveaux venus à ce niveau se sont appliqués à démontrer la compétitivité du football féminin au niveau international, en collectionnant les exploits mémorables. L’enthousiasme du public a fait écho à celui des joueuses : les supporters ont ainsi été nombreux à suivre la compétition via leurs télévisions, sur les canaux numériques ou sur les plateformes et les comptes de la FIFA sur les réseaux sociaux.

Cette compétition, la première organisée par deux associations membres de la FIFA issues de deux confédérations différentes, a rencontré un franc succès en Océanie, où les audiences ont bondi de 232,6% par rapport à France 2019. La couverture des matches en direct a suscité un vif intérêt chez les habitants des deux pays hôtes, avec une hausse de 161,3% en Aotearoa Nouvelle-Zélande et une progression de 204,1% en Australie, cette dernière étant portée par la première qualification des Matildas pour les demi-finales.

De plus, la couverture et l’audience du diffuseur beIn SPORTS s’est traduit par une croissance de 338,8% des audiences en Afrique et au Moyen-Orient, par rapport à l’édition précédente. Le passage à 32 équipes a permis à de nouveaux pays de s’illustrer sur la scène internationale. Il a également suscité de nouvelles vocations chez les femmes et les jeunes filles du monde entier.

En moyenne, 14,12 millions de supporters du monde entier pour ont suivi les 64 matches de la compétition, au premier rang desquels la finale, remportée 1-0 par l’Espagne face à l’Angleterre au Stadium Australia de Sydney / Wangal. Au tour précédent, la victoire (3-1) de l’Angleterre sur les Matildas est devenu l’événement sportif le plus suivi en Australie depuis le début des mesures d’audience.

Par ailleurs, le Rapport sur la durabilité de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ reflète les efforts faits par la FIFA, sa filiale locale et l’ensemble des parties prenantes pour donner la priorité au développement durable dans tous les aspects de la compétition.

Des mesures d’accessibilité aux mesures d’atténuation environnementale, en passant par les droits humains et les mesures de protection, le rapport constate que l’organisation de la compétition s’est appuyée sur des pratiques durables, en réservant une place particulière aux questions d’héritage.

Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, s’est exprimé à la suite de la publication de ce rapport :"En tant qu’instance dirigeante du football mondial, la FIFA a le devoir et la chance de promouvoir le football, d’utiliser son pouvoir, de protéger son intégrité et de le rendre accessible à tous.Alors que nous nous tournons vers l’avenir et que nous entamons nos préparatifs pour la prochaine Coupe du Monde Féminine de la FIFA, notre engagement en faveur du développement durable reste au cœur de notre organisation".

"En soulignant nos réalisations, à l’image des billets accessibles, des initiatives environnementales et de la protection des droits humains, ce rapport est à la fois un témoignage de nos avancées et une feuille de route pour l’avenir."