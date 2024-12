Les clubs africains réagissent au tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ : "C’est un honneur d’être là"

Al Ahly FC Club le plus titré d’Égypte et d’Afrique, Al Ahly aborde cette Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ avec confiance. Et pour cause : les Diables Rouges ont raflé trois des quatre dernières Ligues de Champions de la CAF. Ils auront toutefois fort à faire aux États-Unis, puisque le hasard les a placés sur la route de l’Inter Miami, du SE Palmeiras et du FC Porto, ancien vainqueur de la Coupe intercontinentale. Le grand club du Caire devra donc s’appuyer sur sa culture de la victoire s’il veut transcrire ses succès continentaux sur la scène mondiale. "Participer à une telle compétition est un honneur en soi. Nous aurons également la chance d’affronter Lionel Messi. C’est un grand privilège et nous sommes ravis", a déclaré Khaled Mortagy, le vice-président d’Al Ahly. "Tous les groupes sont difficiles, car il n’y a pas de petites équipes. Avec 32 clubs de très haut niveau en lice pour remporter ce trophée prestigieux, il faut s’attendre à un défi de taille." "Je tiens à féliciter Gianni Infantino et l’ensemble de la FIFA pour avoir mis en place un projet aussi ambitieux. C’est très impressionnant." "Cette compétition est très importante pour tous les acteurs du football. Grâce à elle, davantage de joueurs, d’entraîneurs et d’arbitres vont gagner en visibilité. Je pense donc qu’il s’agit d’une nouveauté bienvenue. La Coupe du Monde des Clubs va apporter un vrai plus à toutes les parties prenantes. C’est une très bonne nouvelle."