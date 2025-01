Des représentants de la FIFA rendent hommage à Dennis Bergkamp lors de la cérémonie de remise des prix de la Football Writers’ Association

Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, et Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial de la FIFA, étaient à Londres pour assister à la remise d’un prix spécial

L’ancien international néerlandais « incarne l’élégance sur le terrain », estime Mattias Grafström

Pour Arsène Wenger, Bergkamp reste un exemple à suivre pour les footballeurs du monde entier

Mattias Grafström, le Secrétaire Général de la FIFA, et Arsène Wenger, le directeur du Développement du football mondial de la FIFA, ont tous deux rendu hommage à Dennis Bergkamp à l’occasion d’une cérémonie de remise de prix au cours de laquelle l’ancien milieu offensif a été distingué. Le Néerlandais a joué un rôle essentiel au cours des onze années qu’il a passées à Arsenal. Sous son impulsion, les Gunners ont ainsi remporté la Premier League anglaise à trois reprises, ainsi que trois FA Cups. Mattias Grafström et Arsène Wenger étaient donc présents à Londres pour assister à l’hommage de la Football Writers’ Association. Formé à l’Ajax, le club de sa ville natale, il a également porté les couleurs de l’Inter Milan avant de s’engager à Arsenal, en 1995. Vétéran de deux Coupes du Monde de la FIFAô, il a inscrit l’un des buts les plus mémorables de l’histoire de la compétition à l’occasion d’un quart de finale extrêmement disputé face à l’Argentine, en 1998, avant de terminer à la quatrième place.

« Cette soirée est très émouvante pour moi, que ce soit en tant que Secrétaire Général de la FIFA ou en tant que supporter », a confié Mattias Grafström après avoir assisté à la remis d’un prix décerné par les 22 membres du comité de la Football Writers’ Association. « Dennis Bergkamp incarne l’élégance sur le terrain. Ses buts extraordinaires et son toucher de balle fabuleux ont contribué à écrire une page d’histoire du football. Quel grand joueur ! » « Ce soir, c’est un homme simple et discret qui est monté sur scène ; un homme de cœur, qui a toujours préféré laisser son talent parler pour lui. C’est un grand honneur pour moi et pour la FIFA d’être présents ce soir pour honorer l’un des plus grands meneurs de jeu de tous les temps. »

Aujourd'hui âgé de 55 ans, Bergkamp a évolué pendant dix ans sous les ordres d’Arsène Wenger à Arsenal. L’ancien entraîneur de Monaco a quitté ses fonctions en 2018, après 22 ans de bons et loyaux services. Depuis novembre 2019, il occupe le poste de directeur du Développement du football mondial de la FIFA.

Ses nouvelles responsabilités l’amènent à parcourir le monde pour contribuer à la mise en œuvre du Programme de développement des talents de la FIFA, qui vise à proposer à chaque talent un parcours vers le football professionnel, quelle que soit sa situation géographique ou financière. Il a ainsi pu se rendre compte par lui-même de l’aura de son ancien protégé et de ses coéquipiers de l’époque à Arsenal (Thierry Henry, Martin Keown et Ian Wright, qui étaient tous présents à la cérémonie) à travers le monde.

« Quand j’arrive quelque part, on me dit souvent : "Ah, Bergkamp ! Henry ! On se souvient d’eux, on se souvient de leur jeu". Dans ces moments-là, je mesure l’influence que tu as eu sur le développement de la marque du club », a rappelé Arsène Wenger dans un discours adressé au héros du jour. « Je repense souvent à cette phrase : les gens oublient ce qu’on a dit, ils oublient ce qu'on a fait, mais ils n’oublient jamais ce qu’on leur a fait ressentir. Cette marque que tu as laissée dans le cœur de tous ceux qui aiment le football, partout dans le monde, n’est semblable à aucune autre. Elle a laissé un souvenir impérissable. Nous partageons une même passion. Pour ça – car c’est l’essence de ce sport que nous aimons tant – je voulais te remercier du fond du cœur ».