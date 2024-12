Le Congrès extraordinaire de la FIFA désigne les hôtes des éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde de la FIFA™

À l’issue de la décision sur la désignation des hôtes des éditions 2030 et 2034 de la Coupe du Monde de la FIFA™, le Président Infantino a ajouté : "La Coupe du Monde est unique. Elle est un catalyseur unique de progrès social et d’unité, car ces compétitions – 2030 et ses festivités, et 2034 – ont pour but d’unir et non de diviser. Bien entendu, ce sont des compétitions pour discuter, débattre et agir. Mais l’essentiel, c’est qu’aujourd’hui est un jour d’unité et de célébration." "Aujourd’hui, sept pays ont remporté leur Coupe du Monde. Bravo à l’Uruguay, à l’Argentine, au Paraguay, au Maroc, au Portugal, à l’Espagne et à l’Arabie saoudite. Cette journée, c’est la vôtre. Vous faites bien de la célébrer, et nous la célébrons naturellement à vos côtés. Et vous, les 211 associations membres de la FIFA qui je vois devant moi sur un écran géant, vous unissez le monde. Vous l’unissez véritablement à travers le football car, bien sûr, le football unit le monde."