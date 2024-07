Lancement des appels d'offres pour les droits médias des Coupes du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et 2029

Vingt-neuf clubs ont déjà obtenu leur billet pour la première édition l'année prochaine, qui se jouera aux États-Unis entre le 15 juin et le 13 juillet. Parmi eux on trouve des poids lourds européens comme le Real Madrid (Espagne) et Manchester City (Angleterre), des écuries majeures sud-américaines comme Palmeiras (Brésil) et River Plate (Argentine), des géants africains comme Al Ahly (Égypte) et Wydad AC (Maroc), des grands d’Asie comme Al Hilal (Arabie saoudite) et Urawa Red Diamonds (Japon), la crème de la Concacaf comme Seattle (États-Unis) et Monterrey (Mexique), ou encore l'ambitieux Auckland City (Nouvelle-Zélande) qui représentera l’Océanie.