Lancement des appels d’offres pour les droits médias des Coupes du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et 2029 en Europe et en Afrique subsaharienne

Les États-Unis accueilleront la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à 32 équipes entre le 15 juin et le 13 juillet 2025.

Les appels d’offres pour les Amériques, l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ont été lancés le mois dernier

La semaine dernière, le CA Boca Juniors est devenu le 30e club du monde à se qualifier pour le tournoi

La FIFA a lancé les appels d’offres en Europe et en Afrique subsaharienne pour la vente des droits médias de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2029™. Ainsi, de nombreux diffuseurs auront la possibilité de présenter de superbes matchs, spectaculaires, avec des supporters passionnés, dans le cadre d’un tournoi captivant et inclusif.

Sur la base du mérite sportif sur un cycle de quatre ans, le Real Madrid CF, le Chelsea FC et le Manchester City FC participent au tournoi final européen en tant que récents vainqueurs de la Ligue des champions de l’UEFA. Neuf autres clubs se sont également qualifiés via le classement de l’UEFA. Le Mamelodi Sundowns FC, géant sud-africain, est l’un des quatre clubs africains a avoir pu montrer ses talents grâce à sa performance en Champions League de la CAF. Les clubs des Confédérations de la FIFA seront également représentés : l’AFC, la CONCACAF, la CONMEBOL et l’OFC.

En réunissant le monde entier aux États-Unis, la première édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA marquera le début d’une nouvelle ère dans l’histoire du football de clubs, avec un tout nouveau trophée symbolisant la diversité et la qualité du football mondial.. Seuls deux clubs peuvent encore participer au tournoi après que le CA Boca Juniors a obtenu sa place grâce au classement de la CONMEBOL la semaine dernière.

Les 32 clubs seront répartis en huit groupes de quatre, passionnant et compétitifs, par tirage au sort lors d’un tournoi final. Chaque club jouera trois matches, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la phase à élimination directe, qui comprendra les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Soixante-trois matches seront disputés lors de ce tournoi, dont le déroulement, du premier au dernier coup de sifflet, devrait captiver les téléspectateurs du monde entier.

Les médias souhaitant participer à l’appel d’offres (ITT) peuvent envoyer un e-mail à FCWC-media-rights@fifa.org. La date limite pour les soumissions est le mardi 24 septembre 2024 à 11 h 00 CEST.

La FIFA souhaite préserver le droit de participation des clubs engagés (liste complète ci-dessous), le cas échéant, y compris l’Association des Clubs Européens (ECA), à travers un mode de consultation et de prise de décision innovant, collaboratif et progressiste. Cela vise à garantir que les bases du tournoi sont solidement établies, en tirant parti de l’expérience, de l’expertise et des contributions précieuses de la FIFA et des clubs participants du monde entier. La FIFA se réserve donc le droit d’impliquer les clubs participants (y compris ceux représentés par l’ECA) en ce qui concerne les éléments d’évaluation, d’analyse ou de prise de décision de cette procédure d’appel d’offres.

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™