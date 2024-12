La FIFA et Netflix signent un accord de diffusion historique concernant les éditions 2027 et 2031 de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™

Un accord inédit sur les droits médias dans le football féminin

Gianni Infantino, Président de la FIFA : "Cet accord envoie un message fort sur la valeur réelle de la Coupe du Monde Féminine et du football féminin mondial"

Netflix produira une docusérie exclusive sur le football féminin en amont des deux compétitions

La FIFA et Netflix ont signé un accord inédit concernant les droits exclusifs des éditions 2027 et 2031 de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ sur le territoire des États-Unis. Cette annonce est en tous points historique pour le football féminin.

La Coupe du Monde Féminine sera ainsi la première compétition sportive acquise dans son intégralité par Netflix, ce qui installe encore davantage la compétition comme le plus grand événement sportif féminin au monde, tout en fournissant une plateforme unique de promotion du football.

Cet accord historique permettra aux fans américains de bénéficier d’un accès sans pareil à toutes les rencontres en direct de ce qui s’annonce comme une immense célébration du football féminin, mais aussi d’une couverture immersive comprenant des émissions en studio. Incluant également Porto Rico et couvrant toutes les langues, il mettra les meilleurs talents en lumière par le biais d’une double diffusion en anglais et en espagnol aux États-Unis.

"C’est un moment charnière dans l’histoire des droits médias sportifs", a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA. "Marque de renom et nouveau partenaire à long terme de la FIFA, Netflix a fait preuve d’un engagement profond en faveur du développement du football féminin. Cet accord envoie un message fort sur la valeur réelle de la Coupe du Monde Féminine et du football féminin mondial. Le partenariat entre la FIFA et Netflix constitue une avancée historique pour la diffusion audiovisuelle et pour cette discipline."

"Outre la retransmission des matches eux-mêmes, Netflix aura un rôle important à jouer dans la promotion du football féminin auprès de millions de téléspectateurs en amont des deux compétitions, ce qui nous permettra d’accroître encore leur attractivité", a poursuivi le Président Infantino.

"J’ai moi-même constaté une hausse sensible de l’intérêt pour la Coupe du Monde Féminine, depuis l’ambiance électrique en France en 2019 jusqu’à l’incroyable énergie dégagée par le public en Australie et en Aotearoa Nouvelle-Zélande l’an dernier", a pour sa part commenté Bela Bajaria, directrice du Contenu chez Netflix. "Intégrer cette compétition emblématique au portefeuille de Netflix sera l’occasion non seulement de diffuser les matches, mais aussi de rendre hommage aux joueuses, à la culture et à la passion qui sont la source de l’essor mondial du sport féminin."

Après la décision de la FIFA de conclure un accord d’exclusivité avec Netflix, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2031™ devraient toucher un public encore plus grand et définir de nouvelles références en termes d’interactions sur le territoire américain. La prochaine édition, qui se tiendra au Brésil du 24 juin au 25 juillet 2027, verra s’affronter les 32 meilleures équipes nationales du monde entier pour le titre suprême. Il reviendra au Congrès de la FIFA de désigner, en temps voulu, le ou les pays hôte(s) de l’édition 2031.

En plus de sa couverture en direct, Netflix produira une docusérie exclusive dans les mois précédant les deux événements afin de mettre en lumière les meilleures footballeuses de la planète, leurs parcours respectifs vers le haut niveau et la croissance mondiale de leur sport.