La FIFA lance son appel d’offres relatif aux droits médias pour l’Afrique subsaharienne

Les équipes africaines se sont démarquées l’année dernière au cours de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et cette année à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en Australie et Aotearoa Nouvelle-Zélande

La FIFA a le plaisir d’annoncer l’ouverture de deux appels d’offres distincts pour les droits médias de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 en Afrique subsaharienne. Avec le coup d’envoi des éliminatoires pour 2026 en toile de fond, les diffuseurs d’Afrique subsaharienne sont désormais invités à participer aux appels d’offres pour les droits médias de la compétition qu’organiseront le Canada, le Mexique et les États-Unis. Dans un nouveau format, cette 23e édition de la Coupe du Monde de la FIFA™ totalisera un nombre record de 104 rencontres et deux fois plus de matches à élimination directe.

La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ a été la plus belle édition de la Coupe du Monde pour les équipes africaines. Le Maroc a marqué l’histoire en devenant la première nation africaine à se hisser en demi-finales, le Sénégal s’est quant à lui frayé un chemin vers les huitièmes de finale, tandis que le Cameroun, le Ghana et la Tunisie ont enregistré des victoires en phase de groupes. Les diffuseurs intéressés sont également invités à soumettre leurs offres pour la dixième édition de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, qui aura lieu en 2027. Le pays hôte de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 sera désigné le 17 mai 2024 par le Congrès de la FIFA. Les équipes africaines se sont illustrées lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA de cette année en Australie et Aotearoa Nouvelle-Zélande. Les quatre sélections qualifiées y ont remporté un match pour la première fois de leur histoire et trois d’entre elles sont parvenues en huitièmes de finale. Avec un nombre d’équipes participantes passé à 32 depuis cette année, et au fur et à mesure du développement du football féminin, les pays africains continueront à être bien représentés en Coupe du Monde Féminine. Les entités souhaitant participer à l’un des appels d’offres ou aux deux peuvent demander la documentation pertinente par courriel à l’adresse SubSaharaMediaRights@fifa.org. La date limite de transmission des offres est fixée au mercredi 13 décembre 2023 à 11h00 (CET).