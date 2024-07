Les Associations en action : juin 2024

Un séminaire dans le cadre du Programme de développement des talents de la FIFA à Accra, au Ghana

Football For Schools poses ses valises en Ouganda

Dernière ligne droite avant Paris 2024 et inauguration d'un Stade Pelé dans la capitale parisienne

Toute l'année, la FIFA collabore étroitement avec ses 211 Associations Membres et les accompagne humainement et financièrement dans le développement de leur potentiel footballistique et de leurs infrastructures.

Chaque mois, Inside FIFA met en lumière le travail accompli par ses Associations Membres, qui contribuent à l'épanouissement de la discipline et rendent le football véritablement mondial.

Le Programme de développement des talents continue de grandir en Afrique

Des représentants des associations membres de huit pays (Afrique du Sud, Algérie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Maroc, Nigeria, Sénégal, Tunisie et Zambie) étaient réunis du 17 au 21 juin à Accra, au Ghana, pour un séminaire d’échange de connaissances dans le cadre du Programme de développement des talents de la FIFA.

L’objectif était de permettre aux participants de partager des connaissances, d’évoquer les enjeux régionaux et d’explorer les attentes requises en matière de leadership pour accélérer le déploiement du Programme de développement des talents.

Football for Schools en Ouganda

La famille Football For Schools a accueilli un nouveau membre en juin : l'Ouganda ! L'adhésion à ce programme de la FIFA qui s'appuie sur les valeurs du football pour renforcer le système éducatif ouvre des perspectives particulièrement réjouissantes pour ce pays d'Afrique de l'Est qui possède l'une des population les plus jeunes du monde, et pour qui l'éducation est donc un enjeu crucial.

De fortes ambitions ont été affichées lors de ce lancement par la Fédération d'Ouganda de football et par le ministère de l’Éducation et des Sports ougandais, qui espère à terme initier au football l'ensemble des élèves de primaire du pays. Pour commencer, 362 écoles prendront part à la phase d’implémentation et 62 260 ballons seront livrés par la FIFA pour accompagner le processus.

Paris 2014 : dernière ligne droite

Le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024 se rapproche. Les amateurs de ballons rond vont vibrer en suivant les Tournois Olympiques de Football qui se disputeront aux quatre coins de l'hexagone à partir du 25 juillet. Cinq ans seulement après avoir accueilli la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, la France a une nouvelle chance de briller de développer la discipline en accueillant ce tournoi majeur de la discipline.

Toujours à Paris, un nouveau stade Pelé est né. Lors de la disparition de la légende brésilienne, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, avait exprimé le souhait de voir se multiplier les infrastructures de football portant le nom du Roi. Appel entendu par le Paris 13 Atletico, le club le plus important en France en nombre de licenciés, qui invoque le nom d'un des plus grand joueurs de l'histoire pour illustrer l'ambition de son projet qui comprend une modernisation des infrastructures. M. Infantino était présent à l'inauguration et prononcé un discours où il s'est réjoui de cette initiative. "Merci d’avoir choisi de baptiser ce stade Pelé, dans ce magnifique quartier parisien. Merci de tout ce que vous faites pour ce quartier, cette ville, ce club. Vous donnez le sourire à tous ces jeunes, garçons et filles", a lancé le Président Infantino.