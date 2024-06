Le stade Pelé inauguré à Paris en présence de Gianni Infantino

Cette enceinte parisienne, renommé en l’honneur de la légende brésilienne, profitera aux habitants du quartier

Le Président de la FIFA remercie les autorités locales et le Paris 13 Atletico pour cette initiative

Gianni Infantino souhaite que d’autres stades soient rebaptisés Pelé dans le monde entier

Gianni Infantino s’est joint aux familles du quartier, aux représentants des autorités locales et aux membres du club Paris 13 Atletico pour inaugurer le stade Pelé à Paris, le dernier en date à porter le nom de la légende brésilienne conformément au souhait du Président de la FIFA.

"Merci d’avoir choisi de baptiser ce stade Pelé, dans ce magnifique quartier parisien. Merci de tout ce que vous faites pour ce quartier, cette ville, ce club. Vous donnez le sourire à tous ces jeunes, garçons et filles", s’est réjoui Gianni Infantino lors d’un discours d’inauguration.

"Bravo et félicitations aux éducateurs, aux enfants, aux bénévoles, au directeur général, au président, et à ceux et celles qui donnent de leur temps libre, à toute heure du jour et de la nuit, pour que ces enfants puissent jouer au football."

Cette initiative émane de Jérôme Coumet, maire du XIIIe arrondissement de Paris, d’Aïmane Bassiouni, adjoint au maire en charge des sports et de la jeunesse, et de Frédéric Pereira, président du Paris 13 Atletico, club résident de ce stade. Leur proposition a reçu l’aval du Conseil de Paris.

Le stade Pelé, anciennement stade Boutroux, bénéficiera de travaux de modernisation avec une nouvelle pelouse, une nouvelle entrée, une tribune rénovée, de nouveaux vestiaires et des installations pour les scolaires, les membres du club et l’équipe première du Paris 13 Atletico.

Ce club, le plus important en France en nombre de licenciés, fédère tout un quartier.

"Pelé, c’est le football brésilien qui nous fait tous rêver. Il est donc normal que son nom soit présent dans ce quartier populaire de Paris", s’est réjoui M. Coumet, qui a remercié Gianni Infantino pour sa présence, estimant qu’il s’agissait là d’un message fort. "Le nouveau stade Pelé permettra à ce magnifique club de poursuivre sa croissance."

M. Pereira a de son côté déclaré : "C’est une fierté pour le Paris 13 Atletico de jouer dans un stade qui porte le nom d’un des plus grands footballeurs de tous les temps. La ville de Paris et le maire ont un projet audacieux et ambitieux avec un nouveau bâtiment, de nouvelles tribunes, de nouveaux vestiaires et davantage de salles pour le club. Ce projet permettra au club de continuer à jouer dans le XIIIe arrondissement sans avoir à se battre pour un terrain avec d’autres clubs de la capitale."

Après le décès de Pelé le 29 décembre 2022, Gianni Infantino avait demandé à ce qu’au moins un stade ou un centre d’entraînement porte son nom dans chaque association membre de la FIFA, chose faite dans de nombreux pays, notamment : Bello Horizonte Rey Pelé (Colombie), Rei Pelé (Guinée-Bissau), Pelé Stadium (Maldives) stade Pelé de Kigali (Rwanda) et le terrain principal du siège de la FIFA, baptisé « Estádio Pelé – FIFA Zürich ».

"Le football unit et Pelé nous a unis avant tout le monde. C’était la première star internationale et la première icône internationale du football", a ajouté M. Infantino. "C’est pourquoi, lorsqu’il est décédé il y a un an et demi, j’ai lancé cet appel : partout dans le monde, les enfants doivent se souvenir et savoir qui était Pelé. Je tenais à ce qu’un lieu, un stade, porte le nom de Pelé aux quatre coins du globe."

M. Infantino, qui a eu l’honneur de rencontrer la légende du Santos FC se souvient de son "sourire incroyable" et ajoute : "Nous devons toujours nous souvenir de ce que Pelé a fait pour le football et c’est pourquoi je tenais à être ici aujourd’hui."