Les Associations en action : Juillet 2024

Le football féminin français à l'honneur avec Paris 2024

Le Burundi et le Botswana forment leurs arbitres

Football For Schools grandit au Zimbabwe et au Kenya

Toute l'année, la FIFA collabore étroitement avec ses 211 Associations Membres et les accompagne humainement et financièrement dans le développement de leur potentiel footballistique et de leurs infrastructures.

Chaque mois, Inside FIFA met en lumière le travail accompli par ses Associations Membres, qui contribuent à l'épanouissement de la discipline et rendent le football véritablement mondial.

Paris gagnant pour le football féminin

Les Jeux Olympiques de 2024 sont ouverts et la course aux médailles a débuté dans les Tournoi Olympiques de Football Masculin et Féminin. Cinq ans après la Coupe du Monde Féminine de la FIFA organisée dans l'hexagone, les Bleues ont une nouvelle opportunité de disputer un tournoi majeur devant leur public et de contribuer à nouveau au formidable essor du football féminin dans le pays. France 2019 avait permis à la Fédération Française de Football de doubler son nombre de licenciées, qui est passé de 70 000 en 2014 à 140 000 cinq ans plus tard. En mars dernier, la FFF annonçait 247 160 licenciées, un chiffre que son président Philippe Diallo espère voir passer la barre la des 500 000 dans les cinq ans.

Côté arbitrage, Paris 2024 fait aussi bouger les lignes avec la désignation d'équipes d'officiels mixtes pour superviser les rencontres des tableaux masculin et féminin.

Semaine studieuse en Angola

Dans le cadre de l’édition africaine du Programme de professionnalisation et de gestion des clubs de la FIFA, un atelier a été organisé à Luanda, en Angola.

Du 15 au 19 juillet, cet atelier a réuni deux représentants de chacun des 16 clubs de l’élite angolaise, ainsi que le président et le directeur général de l’Association nationale des clubs angolais de football (ANCAF).

L’atelier, qui a bénéficié du soutien logistique de la FIFA, a permis aux dirigeants de clubs d’acquérir de nouvelles compétences et un savoir-faire pratique, mais aussi d’échanger les meilleures pratiques avec des professionnels du secteur.

Ce besoin pour le Programme de professionnalisation et de gestion des clubs de la FIFA, qui est une nouvelle initiative, émanait des associations membres (AM) à la suite de plusieurs visites et réunions de la FIFA, avec l’appui des fédérations pour développer les ligues et les clubs nationaux.

Des arbitres mieux formés Burundi et au Botswana

Il n'y a pas de bon football sans bon arbitrage. C'est pourquoi la FIFA soutient et finance la formation des arbitres partout dans le monde et toute l'année. Début juillet, les arbitres instructeurs du Burundi étaient réunis à Bujumbura pour une semaine studieuse lors de laquelle le vice-président de la FFB, Arcade Nimubona, a salué la qualité du travail de la commission des arbitres du Burundi et a remercié les participants pour leur contribution à l'amélioration du niveau de l'arbitrage du pays.

Au Botswana, ce sont les arbitres eux-mêmes qui ont bénéficié d'une formation dans la capitale, Gaborone. Pendant cinq jours, 40 participants (36 hommes et quatre femmes) officiant en première et deuxième division du pays étaient réunis pour apprendre, échanger et harmoniser les pratiques pour aborder la saison prochaine dans les meilleures conditions.

Distribution de matériel au Zimbabwe

En collaboration avec la FIFA, la Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA) a poursuivi la distribution d'équipements de football à travers le pays, dans le cadre du Programme Football For Schools lancé au pays en mars dernier.

Cette initiative vise à atteindre les écoles de chaque province, en visant particulièrement les zones périphériques. Des ballons ont été distribués dans une centaine d'école à travers le pays afin de permettre le déploiement de Football For Schools qui s'appuie sur les valeurs du football pour renforcer le système éducatif tout en participant à l'épanouissement des enfants.

F4S et football féminin à l'honneur au Kenya

Lancé en juillet 2023 au Kenya, le programme Football For Schools a franchi ce mois-ci un nouveau cap dans son déploiement dans le pays avec le rassemblement de 450 enfants de issus 30 écoles primaires du pays, le 20 juillet à Embu. Outre les ateliers F4S et la distribution de ballons, l'accent a été mis sur le développement du football féminin, discipline qui a le vent en poupe au Kenya comme le montre la toute première qualification du pays pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, qui débutera le 16 octobre prochain en République dominicaine.

Le Ghana chercheur de talents

À la suite d'un séminaire sur le Programme de développement des talents qui s'est récemment tenu au Ghana, la Fédération de football du Ghana (GFA) a reçu le feu vert de la FIFA pour former des recruteurs à la recherche de talents à travers le pays.