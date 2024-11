Quatre associations membres mises à l'honneur à l'occasion du deuxième anniversaire du programme de compétences numériques de la FIFA

Ce programme a été lancé en janvier 2023 pour renforcer l’expérience numérique des Associations Membres

Les Fédérations de football azerbaïdjanaise, égyptienne, indonésienne et salvadorienne, récompensées de leur engagement en 2024

Le programme "est devenu une plaque tournante pour renforcer les compétences marketing et commerciales", déclare Charlotte Burr, Directrice du Département Stratégie, Numérique et FIFA+

A l'occasion du deuxième anniversaire du programme de compétences numériques, ce 7 novembre, la FIFA a décerné des récompenses aux Associations Membres les plus impliquées dans ce projet.

Cette année, la Fédération azerbaïdjanaise de football (AFFA), la fédération égyptienne de football (EFA), la Fédération indonésienne de football (PSSI) et la fédération salvadorienne de football (FESFUT) ont été récompensées de leur engagement. Les représentants de ces associations seront accueillis l'année prochaine par la Fédération belge de football (RBFA) à Tubize pour une expérience enrichissante de partage des connaissances.

Impulsé par FIFA+, le programme de compétences numériques a franchi des étapes importantes depuis son lancement. Il est à l'origine d'une communauté dédiée à l'amélioration de l'engagement des supporters et à la réussite commerciale via la transformation numérique.

Le programme propose des cours d'apprentissage en ligne et des formations sur des sujets tels que la création d'un plan de marketing numérique, l'engagement des supporters, la ludification, le marketing pour le football féminin, l'élaboration d'un programme de partage des médias sociaux pour les joueurs, la conception d'un package de sponsoring, l'optimisation des plateformes TikTok et META, l'analyse des données et l'exploitation de l'IA dans le marketing du football.

"Avec 175 Associations Membres participantes, plus de 1 500 partenaires impliqués, et près de 4 000 heures de cours enregistrées sur la plateforme, le programme de compétences numériques de la FIFA est devenu une plaque tournante pour renforcer les compétences marketing et commerciales en matière de football. Nous sommes ravis de voir les Associations Membres du monde entier adopter des stratégies numériques pour engager les fans et stimuler la croissance. Nous sommes impatients de les soutenir dans leurs efforts d'innovation et de leadership à l'ère du numérique", a déclaré Charlotte Burr, directrice de FIFA+, soulignant la croissance rapide du programme. "Participer au programme de compétences numériques de la FIFA a été une expérience enrichissante pour la RBFA. Il a été très stimulant de partager notre expertise et d'apprendre de la richesse des études de cas et des intervenants experts", a ajouté Manu Leroy, directeur du marketing et de la communication au sein de la Fédération royale belge de football (RBFA). "Nous sommes heureux d'accueillir les lauréats pour une expérience de partage des connaissances enrichissante. Nous nous engageons à repousser les limites du marketing numérique pour que le football reste à la pointe et attrayant dans l'ère moderne".

En plus de la plateforme d'apprentissage en ligne, le programme permet à des professionnels du secteur et à des opérateurs de réseaux sociaux de s'adresser directement à la communauté par le biais de sessions virtuelles en direct. Des experts de plateformes telles que TikTok et META, ainsi que des études de cas mensuelles partagées par les associations membres participantes, offrent aux participants des perspectives pratiques et en temps réel pour inspirer et améliorer leurs stratégies numériques. "Ce fut une expérience intéressante. Grâce à ce cours, j'ai pu avoir un aperçu des pratiques innovantes d'autres associations, que je suis impatiente d'appliquer pour stimuler ma croissance et mon développement personnel", a déclaré Nakaweesi Phidaus, agent au ein de la Fédération ougandaise de football. "Les compétences et les connaissances que j'ai acquises m'aideront à avoir un impact positif sur mon association".