Welche Daten werden erhoben?

Wie verwenden wir Ihre Daten?

Die FIFA und/oder die LFT nutzen die personenbezogenen Daten wie folgt: i) Auswahl, Zuteilung und Einsatz von ehrenamtlichen Helfern ii) Durchführung von Sicherheitsprüfungen und Ausstellung von Akkreditierungen für ehrenamtliche Helfer iii) Abgabe von Uniformen iv) Bereitstellung von Transportleistungen für ehrenamtliche Helfer (sofern nötig) v) Belohnung von ehrenamtlichen Helfern am Ende der Veranstaltung vi) Kommunikation mit ehrenamtlichen Helfern im Rahmen der Veranstaltung vii) Schulung der ehrenamtlichen Helfer gemäss jeweiliger Funktion viii) Versand von Newslettern an Abonnenten unter den ehrenamtlichen Helfern, um diese über für sie interessante künftige FIFA-Veranstaltungen zu informieren

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

An wen werden Ihre Daten weitergegeben?

Speicherung Ihrer Daten und Datensicherheit

Ihre personenbezogenen Daten werden in einer Datenbank in der Schweiz oder dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), in Australien und im Land, in dem die LFT ansässig ist, gespeichert und verwaltet. Die Datenbank wird von der FIFA oder in deren Auftrag betrieben. Einige oder alle personenbezogenen Daten können ausserhalb des EWR gespeichert werden. Falls die FIFA personenbezogene Daten ausserhalb des EWR speichert und verarbeitet, wird sie alle zumutbaren Massnahmen ergreifen, um zu gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten genauso sicher behandelt werden, wie es innerhalb des EWR und gemäss anwendbaren Datenschutzgesetzen der Fall wäre. Solche Massnahmen können den Abschluss von Datenübertragungsvereinbarungen auf der Grundlage der massgebenden EU-Modellklauseln beinhalten. Die Datensicherheit ist für die FIFA von zentraler Bedeutung. Zur Sicherung und zum Schutz aller personenbezogenen Daten wurden geeignete Massnahmen ergriffen.