Wie verwenden wir Ihre Daten?

Begeisterte Fans aus aller Welt verfolgen das Geschehen online. Sie sind die Stars. Wir nutzen Ihre Daten, um Ihnen Zugang zur Spielplattform zu gewähren.

Insbesondere verwenden wir Ihre Daten, um:

die Profile von Spielern, Teams und Organisationen, Wettbewerbsranglisten und Spielpaarungen, einschliesslich Aufgeboten, Zugehörigkeiten und Kadern, zu aktualisieren und zu verwalten, um Änderungen im realen Wettbewerb widerzuspiegeln,

Sendegrafiken, Videoinhalte und Werbematerialien mit Ihren Statistiken und Ihrem Profil zu erstellen,

das Alter über die Kids Web Services (KWS) zu bestätigen, um festzustellen, ob gemäss den geltenden Gesetzen zur digitalen Einwilligung eine elterliche Zustimmung erforderlich ist,

Ihr FIFA.GG-Profil mit Spielplattform-ID und Wettkampfkonten zu verbinden,

Aufgebote für Teams/Nationalteams, Erfolge und historische Leistungsaufzeichnungen zu aktivieren,

Wettbewerbsdaten an die zuständigen Fussballverbände, Teams oder Veranstalter weiterzugeben, um Einladungen zu versenden und die Teilnahmeberechtigung zu überprüfen,

spielspezifische Anforderungen zu unterstützen (wie Altersbeschränkungen oder gemeinsame Daten mit Spieleherstellern),

in den Bereichen Logistik, Kommunikation, Kundenbetreuung und Plattformpersonalisierung Unterstützung zu leisten,

Ihre Leistungsstatistiken, Spielergebnisse und biometrischen Daten (sofern Sie dem zugestimmt haben) in öffentlichen Ranglisten oder Streams anzuzeigen,

Konten und Inhalte zu moderieren, die gegen die Regeln des Fairplay oder die Richtlinien der Plattform verstossen,

Ihr Profil in redaktionellen Inhalten zu präsentieren, in denen Sie vorgestellt werden,

öffentlich zugängliche Daten von Veranstaltungen von Drittparteien zu verwenden, um redaktionelle Inhalte auf FIFA.GG zu erstellen,

Saisonrückblicke, Highlights und Erfolge basierend auf Ihrer Leistung zu erstellen,

Ihr Profil auf verschiedenen Spieleplattformen zu verknüpfen und anzuzeigen, um Ihre titelübergreifende Leistung zu präsentieren.

Wo erfassen wir Ihre Daten?

Ihre Daten werden direkt von Ihnen bei Ihrer Registrierung auf FIFA.GG über die FIFA-ID angegeben oder stammen aus der Verknüpfung Ihrer Spielkonten, von öffentlich zugänglichen Quellen, Partnern und Dienstleistern (einschliesslich KWS und Spieleherstellern),Mitgliedsverbänden, Teams, Wettbewerbsveranstaltern oder von den Wettbewerben, an denen Sie über KONAMI, Epic Games, Sports Interactive, Xten Limited und EA SPORTS teilnehmen.

Die Administratoren von FIFA.GG können Ihr Profil anhand von Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen wie Wettbewerbsveranstaltern, Übertragungen oder Aufgebotsverfahren erstellen oder aktualisieren, auch wenn Sie sich nicht direkt registriert haben. Wir können Bild- und Tondaten aus Spielübertragungen, Livestreams und anderen videobasierten redaktionellen Berichten erheben.

Welche Daten werden erhoben?

Name

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum

Telefonnummer

Land, das Sie vertreten (Mitgliedsverband)

Land des Wohnsitzes

Passnummer

Angaben zum Bankkonto

Titel des Spiels, das Sie spielen

Wohnadresse

Personaname (Anzeigename)

Profilbild

Gamertag

PSN-ID

Xbox-ID

Nexon-ID, Garena-ID, Tencent-ID

eFootball-Nutzer-ID

Epic-Games-Anzeigename

EA-ID

FIFA-ID

Teamzugehörigkeit, einschliesslich Teamname und Vertragsdauer

Einzelheiten zu verbundenen Social-Media-Konten

Live-Stream-Auftritte, in denen Sie vorgestellt werden

zugewiesene Erfolge oder Abzeichen in Ihrem FIFA.GG-Profil

Aufgebote von Spielern und Teams, sowohl eingegangene als auch akzeptierte

Altersüberprüfungsstatus, einschliesslich Daten von Kids Web Services (KWS)

frühere Zugehörigkeiten zu Nationalteams oder E-Sport-Klubs

Multimedia-Inhalte (Bilder oder Clips, die für Profilzusammenfassungen oder redaktionelle Berichterstattung erstellt wurden)

Einwilligungsstatus für verschiedene redaktionelle, werbetechnische und wettbewerbsbezogene Funktionen

Teilnahmeberechtigung für FIFAe-Wettbewerbe

Daten aus Übertragungen und Highlight-Clips, einschliesslich Live-Kommentaren und visuellen Statistiken

öffentlich zugängliche Informationen, die von Verbänden und Drittparteien geteilt werden

Wettbewerbsbezogenen Daten wie:

Turniere, an denen Sie teilgenommen haben

Erfolge/Platzierungen in Wettbewerben und im Spiel

Siege, Unentschieden, Niederlagen

Tore/Gegentore

Verwarnungen, Sperren, rote Karten

Spieldaten

Ranglistenpositionen

Herzfrequenz

Augen-Tracking-Daten – Müdigkeitsniveau

Videoaufnahmen von Spielen oder Interviews

Tonaufnahmen von Spielen oder Interviews

gewonnenes Preisgeld

Einwilligungserklärungen im Zusammenhang mit der Datennutzung (z. B. Sichtbarkeit der Herzfrequenz, redaktionelle Verwendung, Aufgebote)

Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Personenbezogene Daten werden so lange aufbewahrt, wie Sie auf FIFA.GG registriert sind.

Alle nicht vertraulichen Wettbewerbsdaten werden zehn Jahre lang aufbewahrt, nachdem Sie Ihr Konto auf FIFA.GG gelöscht haben. Wir können sie zu historischen Zwecken länger aufbewahren.

Vertrauliche Daten (z. B. Herzfrequenz) werden nur für die Dauer des Turniers gespeichert. Diese Daten können jedoch in Streamaufzeichnungen, archivierten Videoübertragungen oder Werbematerialien, die während der Veranstaltung erstellt wurden, verfügbar bleiben.

Anträge auf Löschung von Daten werden berücksichtigt, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.

An wen werden Ihre Daten weitergegeben?

FIFA-Angestellte, die für digitale Wettbewerbe im Fussball zuständig sind, und andere Teams, die Unterstützung leisten

Dienstleistungserbringer, die von der FIFA mit dem Betrieb und Management von Wettbewerben beauftragt werden

Ihr Verband und/oder Ihr Nationalteam

Teams und Wettbewerbsveranstalter mit Ihrer Zustimmung zwecks Koordination, Überprüfung der Teilnahmeberechtigung sowie Kontaktaufnahme

Redaktionsteams für FIFA.GG und die Nutzung sozialer Medien durch FIFAe. Nur öffentliche oder genehmigte Informationen werden extern weitergegeben oder redaktionell verwendet.

FIFA-Partner für Teilnahmeberechtigung und Rangliste

Kids Web Services (KWS) und Epic Games, unser COPPA/DSGVO-konformer Partner für die sichere Altersüberprüfung

Ihre Rechte gemäss den anwendbaren Datenschutzgesetzen

Als betroffene Person haben Sie gemäss den anwendbaren Datenschutzgesetzen folgende Rechte:

Recht auf Zugang : Recht auf eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten

Recht auf Berichtigung : Recht auf Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger Daten

Recht auf Löschung: Recht, unter bestimmten Umständen die Löschung Ihrer Daten zu verlangen

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung : Recht, eine eingeschränkte Nutzung Ihrer Daten zu verlangen

Recht auf Datenübertragbarkeit : Recht, Ihre Daten in einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen Format zu erhalten

Widerspruchsrecht : Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung auf der Grundlage berechtigter Interessen und gegen Direktmarketing zu erheben

Recht auf Widerruf der Einwilligung : sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht, Recht, diese jederzeit zu widerrufen, ohne dass die vorherige Verarbeitung beeinträchtigt wird

Beschwerderecht: Recht, bei der Aufsichtsbehörde Ihres Wohnsitzes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes eines mutmasslichen Verstosses Beschwerde einzulegen

In welchem Teil der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist dies geregelt?