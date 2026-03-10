FIFA.com

Wie verwenden wir Ihre Daten?

Begeisterte Fans aus aller Welt verfolgen das Geschehen online. Sie sind die Stars. Wir nutzen Ihre Daten, um Ihnen Zugang zur Spielplattform zu gewähren.

Insbesondere verwenden wir Ihre Daten, um:

  • die Profile von Spielern, Teams und Organisationen, Wettbewerbsranglisten und Spielpaarungen, einschliesslich Aufgeboten, Zugehörigkeiten und Kadern, zu aktualisieren und zu verwalten, um Änderungen im realen Wettbewerb widerzuspiegeln,

  • Sendegrafiken, Videoinhalte und Werbematerialien mit Ihren Statistiken und Ihrem Profil zu erstellen,

  • das Alter über die Kids Web Services (KWS) zu bestätigen, um festzustellen, ob gemäss den geltenden Gesetzen zur digitalen Einwilligung eine elterliche Zustimmung erforderlich ist,

  • Ihr FIFA.GG-Profil mit Spielplattform-ID und Wettkampfkonten zu verbinden,

  • Aufgebote für Teams/Nationalteams, Erfolge und historische Leistungsaufzeichnungen zu aktivieren,

  • Wettbewerbsdaten an die zuständigen Fussballverbände, Teams oder Veranstalter weiterzugeben, um Einladungen zu versenden und die Teilnahmeberechtigung zu überprüfen,

  • spielspezifische Anforderungen zu unterstützen (wie Altersbeschränkungen oder gemeinsame Daten mit Spieleherstellern),

  • in den Bereichen Logistik, Kommunikation, Kundenbetreuung und Plattformpersonalisierung Unterstützung zu leisten,

  • Ihre Leistungsstatistiken, Spielergebnisse und biometrischen Daten (sofern Sie dem zugestimmt haben) in öffentlichen Ranglisten oder Streams anzuzeigen,

  • Konten und Inhalte zu moderieren, die gegen die Regeln des Fairplay oder die Richtlinien der Plattform verstossen,

  • Ihr Profil in redaktionellen Inhalten zu präsentieren, in denen Sie vorgestellt werden,

  • öffentlich zugängliche Daten von Veranstaltungen von Drittparteien zu verwenden, um redaktionelle Inhalte auf FIFA.GG zu erstellen,

  • Saisonrückblicke, Highlights und Erfolge basierend auf Ihrer Leistung zu erstellen,

  • Ihr Profil auf verschiedenen Spieleplattformen zu verknüpfen und anzuzeigen, um Ihre titelübergreifende Leistung zu präsentieren.

Wo erfassen wir Ihre Daten?

Ihre Daten werden direkt von Ihnen bei Ihrer Registrierung auf FIFA.GG über die FIFA-ID angegeben oder stammen aus der Verknüpfung Ihrer Spielkonten, von öffentlich zugänglichen Quellen, Partnern und Dienstleistern (einschliesslich KWS und Spieleherstellern),Mitgliedsverbänden, Teams, Wettbewerbsveranstaltern oder von den Wettbewerben, an denen Sie über KONAMI, Epic Games, Sports Interactive, Xten Limited und EA SPORTS teilnehmen.

Die Administratoren von FIFA.GG können Ihr Profil anhand von Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen wie Wettbewerbsveranstaltern, Übertragungen oder Aufgebotsverfahren erstellen oder aktualisieren, auch wenn Sie sich nicht direkt registriert haben. Wir können Bild- und Tondaten aus Spielübertragungen, Livestreams und anderen videobasierten redaktionellen Berichten erheben.

Welche Daten werden erhoben?

  • Name

  • E-Mail-Adresse

  • Geburtsdatum

  • Telefonnummer

  • Land, das Sie vertreten (Mitgliedsverband)

  • Land des Wohnsitzes

  • Passnummer

  • Angaben zum Bankkonto

  • Titel des Spiels, das Sie spielen

  • Wohnadresse

  • Personaname (Anzeigename)

  • Profilbild

  • Gamertag

  • PSN-ID

  • Xbox-ID

  • Nexon-ID, Garena-ID, Tencent-ID

  • eFootball-Nutzer-ID

  • Epic-Games-Anzeigename

  • EA-ID

  • FIFA-ID

  • Teamzugehörigkeit, einschliesslich Teamname und Vertragsdauer

  • Einzelheiten zu verbundenen Social-Media-Konten

  • Live-Stream-Auftritte, in denen Sie vorgestellt werden

  • zugewiesene Erfolge oder Abzeichen in Ihrem FIFA.GG-Profil

  • Aufgebote von Spielern und Teams, sowohl eingegangene als auch akzeptierte

  • Altersüberprüfungsstatus, einschliesslich Daten von Kids Web Services (KWS)

  • frühere Zugehörigkeiten zu Nationalteams oder E-Sport-Klubs

  • Multimedia-Inhalte (Bilder oder Clips, die für Profilzusammenfassungen oder redaktionelle Berichterstattung erstellt wurden)

  • Einwilligungsstatus für verschiedene redaktionelle, werbetechnische und wettbewerbsbezogene Funktionen

  • Teilnahmeberechtigung für FIFAe-Wettbewerbe

  • Daten aus Übertragungen und Highlight-Clips, einschliesslich Live-Kommentaren und visuellen Statistiken

  • öffentlich zugängliche Informationen, die von Verbänden und Drittparteien geteilt werden

Wettbewerbsbezogenen Daten wie:

  • Turniere, an denen Sie teilgenommen haben

  • Erfolge/Platzierungen in Wettbewerben und im Spiel

  • Siege, Unentschieden, Niederlagen

  • Tore/Gegentore

  • Verwarnungen, Sperren, rote Karten

  • Spieldaten

  • Ranglistenpositionen

  • Herzfrequenz

  • Augen-Tracking-Daten – Müdigkeitsniveau

  • Videoaufnahmen von Spielen oder Interviews

  • Tonaufnahmen von Spielen oder Interviews

  • gewonnenes Preisgeld

  • Einwilligungserklärungen im Zusammenhang mit der Datennutzung (z. B. Sichtbarkeit der Herzfrequenz, redaktionelle Verwendung, Aufgebote)

Wie lange speichern wir Ihre Daten?

  • Personenbezogene Daten werden so lange aufbewahrt, wie Sie auf FIFA.GG registriert sind.

  • Alle nicht vertraulichen Wettbewerbsdaten werden zehn Jahre lang aufbewahrt, nachdem Sie Ihr Konto auf FIFA.GG gelöscht haben. Wir können sie zu historischen Zwecken länger aufbewahren.

  • Vertrauliche Daten (z. B. Herzfrequenz) werden nur für die Dauer des Turniers gespeichert. Diese Daten können jedoch in Streamaufzeichnungen, archivierten Videoübertragungen oder Werbematerialien, die während der Veranstaltung erstellt wurden, verfügbar bleiben.

  • Anträge auf Löschung von Daten werden berücksichtigt, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.

An wen werden Ihre Daten weitergegeben?

  • FIFA-Angestellte, die für digitale Wettbewerbe im Fussball zuständig sind, und andere Teams, die Unterstützung leisten

  • Dienstleistungserbringer, die von der FIFA mit dem Betrieb und Management von Wettbewerben beauftragt werden

  • Ihr Verband und/oder Ihr Nationalteam

  • Teams und Wettbewerbsveranstalter mit Ihrer Zustimmung zwecks Koordination, Überprüfung der Teilnahmeberechtigung sowie Kontaktaufnahme

  • Redaktionsteams für FIFA.GG und die Nutzung sozialer Medien durch FIFAe. Nur öffentliche oder genehmigte Informationen werden extern weitergegeben oder redaktionell verwendet.

  • FIFA-Partner für Teilnahmeberechtigung und Rangliste

  • Kids Web Services (KWS) und Epic Games, unser COPPA/DSGVO-konformer Partner für die sichere Altersüberprüfung

Ihre Rechte gemäss den anwendbaren Datenschutzgesetzen

Als betroffene Person haben Sie gemäss den anwendbaren Datenschutzgesetzen folgende Rechte:

  • Recht auf Zugang: Recht auf eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten

  • Recht auf Berichtigung: Recht auf Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger Daten

  • Recht auf Löschung: Recht, unter bestimmten Umständen die Löschung Ihrer Daten zu verlangen

  • Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Recht, eine eingeschränkte Nutzung Ihrer Daten zu verlangen

  • Recht auf Datenübertragbarkeit: Recht, Ihre Daten in einem strukturierten, allgemein gebräuchlichen Format zu erhalten

  • Widerspruchsrecht: Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung auf der Grundlage berechtigter Interessen und gegen Direktmarketing zu erheben

  • Recht auf Widerruf der Einwilligung: sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht, Recht, diese jederzeit zu widerrufen, ohne dass die vorherige Verarbeitung beeinträchtigt wird

  • Beschwerderecht: Recht, bei der Aufsichtsbehörde Ihres Wohnsitzes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes eines mutmasslichen Verstosses Beschwerde einzulegen

In welchem Teil der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist dies geregelt?

  • Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung)

  • Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertrag)

