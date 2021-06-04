Wie verwenden wir Ihre Daten?

Sie sind die Zukunft des Fussballs. Wir nutzen Ihre Daten, um im Fussball ein sicheres und offenes Umfeld zu erhalten, junge Spieler zu schützen, die Regeln des Fussballs einzuhalten, Mittel zu verteilen und Zahlungen zu leisten sowie für den Informationsaustausch zwischen Mitgliedsverbänden und der FIFA.

Woher stammen ihre Daten?

Ihre Daten stammen von Teammanagern und unseren Mitgliedsverbänden. Die entsprechenden Daten können von Ihnen persönlich, einem Elternteil oder einem Erziehungsberechtigten bereitgestellt worden sein und sich auf Sie persönlich oder die eben genannten Personen beziehen.

Welche Daten erfassen wir?

Name

FIFA-ID

Geburtsdatum

Geschlecht

Mitgliedsverband

Fussballsparte(n)

Status (Amateur-/Berufsspieler)*

Identitäts- und Nationalitätsnachweis (für den Spieler oder die Eltern/Erziehungsberechtigten des Spielers)*

Nachweis des Geburtsdatums*

Arbeitsvertrag*

Arbeitsbewilligung*

Wohnsitzbestätigung*

Nachweis der akademischen und fussballerischen Ausbildung*

Unterkunfts-/Betreuungsnachweis*

Einwilligung von Eltern/Erziehungsberechtigten*

Nachweis für die Einhaltung der 50-Kilometer-Distanz-Regel*

Nachweis betreffend Einverständnis des Partnerverbands*

Gesuch auf Bewilligung einer Erstregistrierung/eines internationalen Transfers*

Fotos oder Videos*

Gesundheitsdaten zum Zweck der Dopingbekämpfung

*Diese Daten sind notwendig, um die Rechte von Kindern zu schützen

Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Wir speichern Ihre Daten, solange Sie organisierten Fussball spielen.

An wen übermitteln wir Ihre Daten?

Lokale Organisationskomitees

Mitgliedsverbände

Konföderationen

In welchem Teil der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist dies geregelt?