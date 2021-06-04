Wie verwenden wir Ihre Daten?
Ohne unsere engagierten Offiziellen gäbe es keine Fussballspiele. Vielen Dank für alles, was Sie für den Fussball auf der ganzen Welt tun. Wir verwenden Ihre Daten, um unsere Wettbewerbe, Workshops, Seminare und Veranstaltungen zu organisieren, einschliesslich Ihrer Reisen, Unterkünfte und Visumsanträge. Ausserdem werden sie herangezogen, um Offizielle zur FIFA-Liste der internationalen Schiedsrichter und zur Plattform des Unterstützungs- und Bewilligungsprogramm zur VSA-Einführung (VAR-IAAP-Plattform) hinzuzufügen.
Woher stammen ihre Daten?
Ihre Daten stammen direkt von Ihnen, von unseren Mitgliedsverbänden und der VAR-IAAP-Plattform der FIFA.
Welche Daten erfassen wir?
Name
E-Mail-Adresse, Adresse und Telefonnummer
Sprachkenntnisse (mündlich)
Bildungsstand
Erfahrung
Geburtsdatum
Nationalität
Foto
Geschlecht
Qualifikationen
Uniform-Masse
Angaben zu Körpergrösse und Gewicht
Informationen zu Reisen und Auslagen
Angaben zum Bankkonto
Nationale Identifikationsnummer/Nummer des Reisepasses
Wie lange speichern wir Ihre Daten?
In der Regel speichern wir Ihre Daten acht Jahre, wir können sie jedoch auch länger speichern, wenn sie für historische Spielinformationen von Bedeutung sein können.
An wen übermitteln wir ihre Daten?
Staatliche Behörden
Mitgliedsverbände und Konföderationen
In welchem Teil der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist dies geregelt?
Art. 6 Abs. 1 lit. a der DSGVO (Einwilligung)
Art. 6 Abs. 1 lit. b der DSGVO (Vertrag)