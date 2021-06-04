Wie verwenden wir Ihre Daten?

Ohne unsere engagierten Offiziellen gäbe es keine Fussballspiele. Vielen Dank für alles, was Sie für den Fussball auf der ganzen Welt tun. Wir verwenden Ihre Daten, um unsere Wettbewerbe, Workshops, Seminare und Veranstaltungen zu organisieren, einschliesslich Ihrer Reisen, Unterkünfte und Visumsanträge. Ausserdem werden sie herangezogen, um Offizielle zur FIFA-Liste der internationalen Schiedsrichter und zur Plattform des Unterstützungs- und Bewilligungsprogramm zur VSA-Einführung (VAR-IAAP-Plattform) hinzuzufügen.

Woher stammen ihre Daten?

Ihre Daten stammen direkt von Ihnen, von unseren Mitgliedsverbänden und der VAR-IAAP-Plattform der FIFA.

Welche Daten erfassen wir?

Name

E-Mail-Adresse, Adresse und Telefonnummer

Sprachkenntnisse (mündlich)

Bildungsstand

Erfahrung

Geburtsdatum

Nationalität

Foto

Geschlecht

Qualifikationen

Uniform-Masse

Angaben zu Körpergrösse und Gewicht

Informationen zu Reisen und Auslagen

Angaben zum Bankkonto

Nationale Identifikationsnummer/Nummer des Reisepasses

Wie lange speichern wir Ihre Daten?

In der Regel speichern wir Ihre Daten acht Jahre, wir können sie jedoch auch länger speichern, wenn sie für historische Spielinformationen von Bedeutung sein können.

An wen übermitteln wir ihre Daten?

Staatliche Behörden

Mitgliedsverbände und Konföderationen

In welchem Teil der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist dies geregelt?