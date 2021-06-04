Wie verwenden wir Ihre Daten?

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, über den Fussball zu berichten! Wir nutzen Ihre Daten, um den Zugang zum FIFA-Medienkanal zu verwalten und die Journalisten, Fotografen und Reporter zu akkreditieren, die uns helfen, den Fussball in die Welt zu tragen.

Woher stammen Ihre Daten?

Ihre Daten stammen von Ihrem Akkreditierungsgesuch auf unserer Website. Wenn Sie das Gesuch stellen, müssen Sie Ihre Organisations- und Kontaktdaten angeben, wobei einige Medienvertreter auch Angaben zu Dokumenten wie Presseausweisen und Pässen machen.

Welche Daten erfassen wir?

Name

E-Mail-Adresse, Adresse und Telefonnummer

Bevorzugte Sprachen

Position und Organisation

Angaben zum Führerschein

Nationale Identifikationsnummer/Nummer des Reisepasses

Alter

Geburtsdatum

Geschlecht

Nationalität

Foto

Kontonummer

Informationen aus dem öffentlichen Register

Mitgliedschaften in Berufsverbänden und Gewerkschaften

Qualifikationen

Angaben zu Social-Media-Konten

Unterschrift

Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Wir speichern Ihre Daten maximal zehn Jahre.

An wen übermitteln wir Ihre Daten?

Lieferanten zur Nutzung in ihren Extranets

Sicherheitsbehörden für Sicherheitsprüfungen

In welchem Teil der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist dies geregelt?