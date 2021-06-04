Wie verwenden wir Ihre Daten?
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, über den Fussball zu berichten! Wir nutzen Ihre Daten, um den Zugang zum FIFA-Medienkanal zu verwalten und die Journalisten, Fotografen und Reporter zu akkreditieren, die uns helfen, den Fussball in die Welt zu tragen.
Woher stammen Ihre Daten?
Ihre Daten stammen von Ihrem Akkreditierungsgesuch auf unserer Website. Wenn Sie das Gesuch stellen, müssen Sie Ihre Organisations- und Kontaktdaten angeben, wobei einige Medienvertreter auch Angaben zu Dokumenten wie Presseausweisen und Pässen machen.
Welche Daten erfassen wir?
Name
E-Mail-Adresse, Adresse und Telefonnummer
Bevorzugte Sprachen
Position und Organisation
Angaben zum Führerschein
Nationale Identifikationsnummer/Nummer des Reisepasses
Alter
Geburtsdatum
Geschlecht
Nationalität
Foto
Kontonummer
Informationen aus dem öffentlichen Register
Mitgliedschaften in Berufsverbänden und Gewerkschaften
Qualifikationen
Angaben zu Social-Media-Konten
Unterschrift
Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Wir speichern Ihre Daten maximal zehn Jahre.
An wen übermitteln wir Ihre Daten?
Lieferanten zur Nutzung in ihren Extranets
Sicherheitsbehörden für Sicherheitsprüfungen
In welchem Teil der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist dies geregelt?
Art. 6 Abs. 1 lit. a der DSGVO (Einwilligung)
Art. 6 Abs. 1 lit. c der DSGVO (Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung)
Art. 6 Abs. 1 lit. e der DSGVO (Öffentliches Interesse)
Art. 6 Abs. 1 lit. f der DSGVO (Berechtigte Interessen)