Wie verwenden wir Ihre Daten?

Sie sind die Stars dieses Sports und Vorbilder für Millionen von Menschen. Dazu beglückwünschen wir Sie. Wir nutzen Ihre Daten, um die Regeln des Fussballs und das Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern einzuhalten, Zahlungen vorzunehmen und Mittel zu verteilen, den Fussball weiterhin offen und transparent zu gestalten und Informationen zwischen den Mitgliedsverbänden und der FIFA auszutauschen. Darüber hinaus verwenden wir Ihre Daten, um Statistiken zu erstellen, die Ihre Fans begeistern – zum Beispiel können wir Ihre Gesamtlaufleistung während eines Spiels messen oder wie weit Sie mit dem linken Fuss schiessen können.

Woher stammen Ihre Daten?

Ihre Daten stammen direkt von Ihnen, erfasst über Technologie wie Video oder GPS, von Mitgliedsverbänden, Teammanagern, den Partnern der FIFA und Medizinern.

Welche Daten erfassen wir?

Name

FIFA-ID

Geburtsdatum

Geschlecht

Mitgliedsverband

Fussballsparte(n)

Transferinstruktionen und -informationen, einschliesslich zu Entschädigungen

Bankdetails

Bestätigung über Zahlungen an Drittparteien und Beeinflussung von Drittparteien

Bestätigung zu Dritteigentum an wirtschaftlichen Spielerrechten

Ehemaliger und neuer Amateur-/Berufsspielerstatus

Fotos und Videos

Gesundheitsdaten zum Zweck der Dopingbekämpfung

Turnierdaten

Leistungsdaten

4D-Daten optischer Aufzeichnungssysteme

Limb-Tracking -Daten

Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Wir speichern Ihre Daten, solange Sie organisierten Fussball spielen.

An wen übermitteln wir Ihre Daten?

Mitgliedsverbände

Konföderationen

Lokale Organisationskomitees

Technologie- und Medienpartner der FIFA

Fans

In welchem Teil der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist dies geregelt?

Art. 6 Abs. 1 lit. a der DSGVO (Einwilligung)

Art. 6 Abs. 1 lit. b der DSGVO (Vertrag)

Art. 6 Abs. 1 lit. c der DSGVO (Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung)

Art. 6 Abs. 1 lit. e der DSGVO (Öffentliches Interesse)

Art. 6 Abs. 1 lit. f der DSGVO (Berechtigte Interessen)

Was ist die Charta für Spielerdatenrechte?