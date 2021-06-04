Wie verwenden wir Ihre Daten?
Sie sind der Herzschlag des Fussballs – die Spieler, die bei jedem Wetter auf dem Platz stehen und auf lokaler Ebene um Ruhm und Erfolg kämpfen. Wir nutzen Ihre Daten, um die Regeln des Fussballs und das Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern einzuhalten, Zahlungen vorzunehmen und Mittel zu verteilen, den Fussball weiterhin offen und transparent zu gestalten und Informationen zwischen den Mitgliedsverbänden und der FIFA auszutauschen.
Woher stammen Ihre Daten?
Ihre Daten stammen von Teammanagern und unseren Mitgliedsverbänden.
Welche Daten erfassen wir?
Name
FIFA-ID
Geburtsdatum
Geschlecht
Mitgliedsverband
Fussballsparte(n)
Transferinstruktionen und -informationen, einschliesslich zu Entschädigungen
Bankdetails
Bestätigung über Zahlungen an Drittparteien und Beeinflussung von Drittparteien
Bestätigung zu Dritteigentum an wirtschaftlichen Spielerrechten
Ehemaliger und neuer Amateur-/Berufsspielerstatus
Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Wir speichern Ihre Daten solange Sie organisierten Fussball spielen.
An wen übermitteln wir Ihre Daten?
Mitgliedsverbände
Konföderationen
In welchem Teil der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist dies geregelt?
Art. 6 Abs. 1 lit. c der DSGVO (Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung)
Art. 6 Abs. 1 lit. e der DSGVO (Öffentliches Interesse)
Art. 6 Abs. 1 lit. f der DSGVO (Berechtigte Interessen)