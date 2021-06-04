Wie verwenden wir Ihre Daten?

Sie sind der Herzschlag des Fussballs – die Spieler, die bei jedem Wetter auf dem Platz stehen und auf lokaler Ebene um Ruhm und Erfolg kämpfen. Wir nutzen Ihre Daten, um die Regeln des Fussballs und das Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern einzuhalten, Zahlungen vorzunehmen und Mittel zu verteilen, den Fussball weiterhin offen und transparent zu gestalten und Informationen zwischen den Mitgliedsverbänden und der FIFA auszutauschen.

Woher stammen Ihre Daten?

Ihre Daten stammen von Teammanagern und unseren Mitgliedsverbänden.

Welche Daten erfassen wir?

Name

FIFA-ID

Geburtsdatum

Geschlecht

Mitgliedsverband

Fussballsparte(n)

Transferinstruktionen und -informationen, einschliesslich zu Entschädigungen

Bankdetails

Bestätigung über Zahlungen an Drittparteien und Beeinflussung von Drittparteien

Bestätigung zu Dritteigentum an wirtschaftlichen Spielerrechten

Ehemaliger und neuer Amateur-/Berufsspielerstatus

Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Wir speichern Ihre Daten solange Sie organisierten Fussball spielen.

An wen übermitteln wir Ihre Daten?

Mitgliedsverbände

Konföderationen

In welchem Teil der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist dies geregelt?