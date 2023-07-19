Wie verwenden wir Ihre Daten?
Ohne Fans wie Sie gibt es keinen Fussball. Ihre Begeisterung bringt uns Tag für Tag in Schwung und treibt uns an, die Vision eines wirklich globalen Fussballs umzusetzen. Wir nutzen Ihre Daten, um unsere Produkte, Dienste und Wettbewerbe weiter zu optimieren, indem wir verfolgen, wie Sie unsere Dienste nutzen. Darüber hinaus verwenden wir Ihre Informationen, um Ihre Beziehung zur FIFA (einschliesslich etwaiger Verträge mit uns) und Ihre Interaktion mit dem Fussball, unseren Websites und sozialen Medien, die Nutzung unserer Dienste und den Erwerb von Produkten zu verwalten. Ihre Daten werden auch verwendet, um Sie über die vielen interessanten Dinge zu informieren, die der Fussball zu bieten hat. Wenn Sie Ihre Einwilligung geben, gilt das auch für Drittparteien, mit denen wir zusammenarbeiten. Ausserdem verwenden wir Ihre Daten, um unseren rechtlichen und reglementarischen Verpflichtungen nachzukommen.
Woher stammen ihre Daten?
Ihre Daten stammen von unseren Partnern, Mitgliedsverbänden, Konföderationen und Gästen. Wir dürfen Ihre Daten auch über Ihre Interaktionen auf unseren Social-Media-Plattformen sowie mit den Social-Media-Konten von Spielern, Klubs, FIFA-Mitgliedsverbänden und Spieloffiziellen erheben.
Welche Daten erfassen wir?
Name
E-Mail-Adresse
Land
Geschlecht
Interessen
Ihre Nutzung unserer Social-Media-Kanäle
Die Informationen, die Sie auf unseren Kanälen teilen, z. B. Angaben zu Ihrem Lieblingsspieler oder warum Sie sich so für Fussball begeistern
Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Wir speichern Ihre Daten, solange Sie mit fanmovement.com interagieren. Jede Information wird maximal sechs Jahre gespeichert.
An wen übermitteln wir Ihre Daten?
Unsere Freiberufler
Lokale Organisationskomitees
Sicherheitsbehörden für Sicherheitsprüfungen und andere rechtmässige Zwecke
Mitgliedsverbände
Vereine
Unsere Teams für das Gästemanagement, bei denen es sich um Drittparteien handeln kann
In welchem Teil der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist dies geregelt?
Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung)
Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO (Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung)
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigte Interessen)