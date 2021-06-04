Wie verwenden wir Ihre Daten?

Alle müssen sich an die Regeln halten und Doping im Fussball die rote Karte zeigen.

Wir nutzen Ihre Daten für die Durchführung von Dopingkontrollen bei und ausserhalb von Wettbewerben. Anhand der Daten, die wir von Ihnen über das Antragsformular für eine medizinische Ausnahmegenehmigung (MAG) erhalten, beurteilen wir insbesondere, ob der Internationale Standard für medizinische Ausnahmegenehmigungen und die MAG-Bestimmungen der FIFA eingehalten werden. Ihre Daten dürfen in Zusammenarbeit mit Anti-Doping-Organisationen (ADO) auch zur Untersuchung angeblicher Verstösse gegen Anti-Doping-Bestimmungen genutzt werden, wenn auf der Grundlage Ihrer Probe(n) oder Ihres biologischen Spielerpasses ein von der Norm abweichendes Analyseergebnis oder ein auffälliges Ergebnis vorliegt.

Woher stammen Ihre Daten?

Ihre Daten stammen direkt von Ihnen oder Ihrem Arzt/Ihren Ärzten über das MAG-Antragsformular.

Welche Daten erfassen wir?

Name

Geburtsdatum

Kontaktangaben

Geschlecht

Mitgliedsverband

Fussballsparte(n)

Status (Amateur-/Berufsspieler)

medizinische Diagnose

verschriebene Medikamente

medizinische Behandlung, die für Ihren Antrag massgebend ist

medizinische Informationen und Unterlagen zum Beleg

Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Entscheide zur Bewilligung oder Ablehnung einer MAG werden während zehn Jahren aufbewahrt.

MAG-Antragsformulare sowie weitere medizinische Informationen werden zwölf Monate über den Ablauf der betreffenden MAG hinaus aufbewahrt.

Unvollständige MAG-Anträge werden während zwölf Monaten aufbewahrt.

An wen übermitteln wir Ihre Daten?

MAG-Beratungsgremium

ADO

befugtes Personal der Welt-Anti-Doping-Agentur

Mitglieder der MAG-Kommissionen der zustädingen ADO sowie der WADA

andere unabhängige, medizinische, wissenschaftliche oder rechtliche Experten

In welchem Teil der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist dies geregelt?