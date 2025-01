Datenschutz

Wir verarbeiten Daten in der Schweiz, im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und anderswo, je nach Sitz von Geschäftspartnern und Drittparteien. Ihre Daten können also auch an Orten verarbeitet werden, in denen die Datenschutzgesetze weniger streng sind als in der Schweiz oder im EWR. Wir werden alle zumutbaren Massnahmen ergreifen, um Ihre Daten dort ebenso gut zu schützen wie unter dem DSG und der DSGVO.