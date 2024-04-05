تقرير عن تعدد وظائف اللاعبات يُقدم إضاءات على كيفية النهوض بكرة قدم السيدات

يأتي التقرير متماشياً مع طموح FIFA بتسريع الانتقال نحو الاحتراف في الكرة النسائية

تاريخياً كانت المعلومات والبيانات المتاحة عن اللاعبين أكثر بكثير من تلك المتعلقة باللاعبات

ثمرة التقرير هي أربع توصيات توجه بها إلى الجهات الفاعلة وصانعي القرار

أصدر FIFA تقريراً يرصد فيه الظروف المحيطة بحياة لاعبات فئة النخبة في مختلف دول العالم اللواتي يضطلعن بأعمال أخرى إلى جانب كرة القدم، أو يقمن برعاية أشخاص آخرين أو لديهن التزامات دراسية.

رغم القفزات النوعية التي شهدتها كرة قدم السيدات على مدى السنوات العشرين الماضية نحو مزيد من الاحتراف في فئة النخبة، إلا أن هذا التقدم لا يزال يحمل بين طياته تحديات مختلفة، إذ لا يمكن دوماً للاعبات الاعتماد على كرة القدم لكسب مصدر رزقهن، وهو ما يتطلّب السعي لمصادر دخل بديلة، ويُمثّل مدى انتشار هذه الظاهرة مؤشراً مهماً على التطور الحاصل في اللعبة.

يتمثّل الهدف من إعداد تقرير "لاعبات كرة القدم في مستوى النخبة وتعدد الوظائف" بتكوين فهم أفضل للظروف المحيطة باللاعبات في أنحاء العالم، تماشياً مع طموح FIFA بتسريع الانتقال نحو الاحتراف في الكرة النسائية ورسم صورة أوضح لحالة الاحتراف السائدة. وقد تمت صياغة التقرير بالتعاون مع جامعة إديث كوان في أستراليا والنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين.

"وعن ذلك، قالت ساراي بيرمان، رئيسة قسم كرة القدم للسيدات بـ FIFA: "إثر نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA عام 2023 وإطلاق استراتيجية FIFA لكرة قدم السيدات عام 2018، أصبحت دعائم الكرة النسائية أكثر قوة بكثير مما كانت عليه قبل عدة سنوات، إلا أن الطريق أمامنا لا يزال طويلاً. ومن الأهمية بمكان أن نصدر تقارير كهذه لإظهار الحقيقة التي تواجه الكثير من لاعباتنا، ولدعم كافة الأشخاص المنخرطين في تطوير لعبة السيدات".

سَبَر التقرير مسيرة 736 لاعبة من 12 اتحاداً وطنياً منضوياً تحت مظلة الاتحادات القارية الستة، وهي أستراليا وبوتسوانا والبرازيل وتشيلي وإنجلترا وفيجي وكوريا الجنوبية والمكسيك ونيوزيلندا ونيجيريا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية، وقدّمت اللاعبات بياناتهن بحيث يمنحهن التقرير صوتاً دون الكشف عن هويتهن داخل نصه.

أما ثمرة التقرير فهي أربع توصيات توجه بها إلى الجهات الفاعلة وصانعي القرار:

دراسة كرة القدم بشكل شامل، لا أن يقتصر على جانب دون غيره.

الأخذ بعين الاعتبار الأعباء المترتبة على الاضطلاع بعدة وظائف وغيرها من المتطلبات في كرة القدم.

دعم اللاعبات اللواتي يحاولن التوفيق بين عدة متطلبات مع توفير مستوى أكبر من الأمن الاقتصادي في حال لم تكن الظروف المرتبطة بكرة القدم مرنة.

اتباع نهج ذي شقّين عند التعامل مع المسيرة الرياضية في عالم كرة القدم بحيث يقوم على دراسة الموارد والإدارة.

يستعرض التقرير بإسهاب هذه التوصيات، ويُشير إلى أنه على الرغم من التطوير الكبير الحاصل في المستوى الاحترافي للعبة، إلا أن هناك الكثير الذي مازال يتوجب القيام به.