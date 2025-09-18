تطوير لعبة السيدات (أكتوبر/تشرين الأول 2025)

يقدم FIFA ثلاثة عشر برنامجًا لتطوير كرة القدم النسائية للاتحادات الأعضاء

شهر حافل آخر حول العالم بنشاط في العديد من برامج التطوير

عودة تاريخية لأفغانستان إلى الساحة الدولية، وبطولات FIFA بحلّة جديدة

يعمل FIFA بجد في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تحقيق هدف الوصول إلى 60 مليون لاعبة بحلول عام 2027. يرتكز هذا الهدف الطموح على 13 برنامجاً تنموياً مع جميع الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على الدعم.

قام FIFA مؤخراً بتجديد وتوسيع نطاق برنامج FIFA لتطوير المرأة في دفعة إضافية لكرة القدم للسيدات. يُمكن العثور على معلومات إضافية عن الاتحادات الرئيسية هنا.

يسلط موقع Inside FIFA الضوء على بعض الأنشطة الهامة التي تمت مؤخراً والتي ساعدت في تعزيز بصمة كرة القدم للسيدات على مستوى العالم.

لاتفيا

اتخذ الاتحاد اللاتفي لكرة القدم (LFF) خطوةً أخرى في التزامه بجعل كرة القدم الرياضة النسائية الأكثر شعبية في البلاد، وذلك من خلال حملة FIFA لكرة القدم النسائية المفعمة بالألوان، والتي أُقيمت في فينتسبيلس، لاتفيا. تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للاتحاد اللاتفي لكرة القدم "كرة القدم للجميع"، استقطب المهرجان أكثر من 100 مشاركة، وأتاح لكل فتاة، بغض النظر عن خبرتها السابقة، فرصةً لتجربة هذه اللعبة الجميلة. الهدف العام هو زيادة عدد الفتيات المشاركات بنشاط في كرة القدم المحلية من خلال نهج منظم ومستدام.

وقال رئيس اتحاد لاتفيا لكرة القدم "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة التي تدعم تطوير كرة القدم للفتيات في جميع أنحاء البلاد".

بورتوريكو

شهدت كرة القدم النسائية في بورتوريكو مؤخرًا فترة حافلة بالإنجازات. وأعقب سلسلة من المهرجانات ضمن حملة FIFA لكرة القدم النسائية إطلاق استراتيجية FIFA لكرة القدم النسائية في العاصمة سان خوان. كما شهد العام وصول المنتخب الوطني إلى قمة جديدة (77) في أحدث تصنيف عالمي FIFA/Coca-Cola للسيدات، بينما حقق شباب البلاد نجاحًا باهرًا بفوزهم ببطولة اتحاد الكاريبي لكرة القدم تحت 14 عامًا. وفي هذا الشهر، افتتح الاتحاد البورتوريكي لكرة القدم مكاتبه الإدارية الجديدة، بتمويل من برنامج FIFA Forward.

كان بناء الجيل القادم من الإداريات محورَ برنامج الشهادة المهنية في الإدارة والتنظيم الرياضي المطبق على كرة القدم النسائية، الذي يُقدّمه اتحاد كرة القدم البورتوريكي، والذي يُقام حاليًا في مدينة كاغواس. تحت إطار برنامج FIFA لبناء قدرات الإداريات، ويشارك فيه حاليًا 25 مشاركة في دراسة مختلف الكفاءات الأساسية للإداريات الرياضيات.

نيكاراغوا

نيكاراغوا دولة أخرى من دول كونكاكاف تُحرز تقدمًا واضحًا بفضل التركيز المُنسّق من الهيئة الحاكمة للبلاد. نفّذ اتحاد نيكاراغوا لكرة القدم (FENIFUT) العديد من برامج كرة القدم النسائية التابعة لـFIFA خلال عام 2024، بينما في الطرف الآخر من الهرم، تقاسم المنتخب الوطني أكبر تقدم في النسخة الثالثة من تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للسيدات.

شهد الشهر الماضي استضاف اتحاد كرة القدم في نيكاراغوا (FENIFUT) لسلسلة من المهرجانات ضمن برنامج حملة FIFA لكرة القدم النسائية. وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يستضيف فيها الاتحاد هذا البرنامج، مع أن التركيز هذه المرة كان منصبّاً على مناطق بعيدة عن العاصمة ماناغوا. وقد شارك في المهرجانات عددٌ كبيرٌ من المشاركين بلغ 650 شخصاً، من تشينانديغا، وشونتاليس، وسيونا، وسوموتو، حيث تميّزت شونتاليس بمجتمعٍ أصليٍّ كبير. ورافقت جميع المهرجانات جلساتٌ لبناء القدرات مع مدربين محليين. ورغم أن المرح هو جوهر المهرجانات، إلا أنه يتم تنظيم مسابقة محلية - بدعم من برنامج FIFA لتطوير الدوريات - يشارك فيها أفضل فريقين من كل منطقة في مرحلة وطنية في ديسمبر.

الهند

تأهل الهند لأول مرة لكأس آسيا للسيدات منذ 23 عامًا جعل عام 2025 عامًا تاريخيًا. ومع ذلك، لم يكتفِ الاتحاد الهندي لكرة القدم بهذا الإنجاز، فقد أعقب ورشة عمل بناء قدرات الإداريين ضمن حملة FIFA لكرة القدم النسائية، منتشرة في خمس مناطق مختلفة من الدولة مترامية الأطراف في جنوب آسيا. شاركت أكثر من 200 فتاة في المهرجانات التي استمرت ليوم واحد في تشاتيسجار، وغوجارات، وكيرالا، وميزورام، والبنجاب، تاركةً وراءها أكثر من 1000 شاب وشابة مستلهمين من هذه اللعبة الجميلة في اليوم الرياضي الوطني للهند.

قال كاليان تشوبي، رئيس الاتحاد الهندي لكرة القدم: "تعكس هذه المبادرة التزامنا المشترك بتمكين الفتيات الصغيرات من خلال كرة القدم، وبناء أساس متين للعبة السيدات في البلاد. نحن ممتنون للغاية لدعم FIFA، الذي مكّننا من تحقيق زيادة بنسبة 222% في تسجيلات كرة القدم للسيدات خلال العامين الماضيين". وأضاف ماهاديف ساتيانارايان، نائب الأمين العام للاتحاد الهندي لكرة القدم: "مع تزايد الاعتراف بكرة القدم النسائية على المستوى الدولي، كان من الملهم أن نشهد مشاركة مئات الفتيات الصغيرات، وقد اختبرت الكثيرات منهن متعة لعب كرة القدم لأول مرة".

تايلاند

كانت حملة FIFA لكرة القدم النسائية محور الاهتمام في تايلاند، حيث استمتعت أكثر من 200 لاعبة بتجربة هذه اللعبة الرائعة في هات ياي، مقاطعة سونغكلا. كانت هذه النسخة من البرنامج، التي عُقدت في جنوب تايلاند، الخامسة التي يستضيفها الاتحاد التايلاندي لكرة القدم. ويتماشى هذا النشاط مع ركيزة المشاركة في استراتيجية الاتحاد التايلاندي لكرة القدم النسائية 2025-2029.

قالت وارابورن سزانيي-ناغي، مسؤولة تطوير كرة القدم النسائية في الاتحاد التايلاندي لكرة القدم (FAT): "بالنسبة لنا، حملة FIFA لكرة القدم النسائية في تايلاند تتجاوز مجرد كرة القدم. إنها رحلة ممتعة تتيح لكل فتاة فرصة اكتشاف شغفها بهذه اللعبة. في بيئة آمنة ورعاية، يتعلمن ويلعبن وينمون بثقة."

الأداء على مستوى النخبة: برنامج FIFA لإرشاد المُدرِّبات

وصلت النسخة الثالثة من الأداء على مستوى النخبة: برنامج FIFA لإرشاد المُدرِّبات إلى المرحلة العملية، حيث بدأ المتدربون بزيارة مرشديهم الدوليين. شهد البرنامج الحالي، الذي يستمر 18 شهرًا، والذي انطلق في زيورخ في يوليو/تموز، هذا الأسبوع استضافة المدربة الجديدة، نازلي جيلان ديميرباغ، مدربة المنتخب التركي تحت 17 عامًا، من قبل بيدرو مارتينيز لوسا في نادي تيغريس المكسيكي. بالإضافة إلى توفير فرصة للمدربين الموهوبين للتواصل مع مرشدين عالميين، يقدم البرنامج ثلاث ورش عمل حضورية، وجلسات إرشاد عبر الإنترنت، وفرصة فريدة لخمس زيارات تبادلية بين المرشد والمتدرب.

عودة أفغانستان إلى الساحة الدولية

ستكون هذه لحظة حاسمة هذا الأسبوع عندما يشارك منتخب أفغانستان الموحّد للسيدات في بطولة "FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات" لعام 2025 إلى جانب تشاد وليبيا وتونس.

فريق اللاجئات الأفغانيات يعقد معسكره الأخير لاكتشاف المواهب في إنجلترا 02:42

ستكون هذه المباريات أول مشاركة نسائية أفغانية على الساحة الدولية منذ ما يقرب من أربع سنوات، وهي جزء من التزام FIFA بدعم عودة كرة القدم النسائية الأفغانية إلى الساحة العالمية. ستُبث جميع المباريات مباشرةً عالميًا عبر FIFA+.

ورشة عمل المدن المضيفة لكأس العالم للسيدات 2027 FIFA

مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ بعد أقل من عامين، اجتمع ممثلون عن المدن المضيفة لكأس العالم للسيدات FIFA في ريو دي جانيرو لحضور ورشة العمل الأولى للمدن المضيفة للبطولة. وشارك أكثر من 70 مندوبًا من المدن المضيفة الثماني والملاعب في ورشة عمل موسعة استمرت يومين قبل انطلاق النسخة الأولى من البطولة في أمريكا الجنوبية.

قالت جيل إليس، كبيرة مسؤولي كرة القدم في FIFA: "نريد أن تخرج المزيد من الفتيات الصغيرات للعب كرة القدم، وأن يجدن فرصًا للعب، وأن يُلهمن الجيل القادم. أعتقد أن هذا جزء أساسي من أمريكا الجنوبية والإرث الذي ستتركه بطولة كأس العالم للسيدات هنا في البرازيل".

ورشة عمل المدن المضيفة لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ 03:05

ندوة تطوير كأس العالم لكرة الصالات للسيدات

لم يتبقَّ سوى أقل من شهر على انطلاق النسخة الافتتاحية من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات الفلبين 2025 FIFA™. كما تضمنت ورشة عمل الفرق والقرعة الرسمية الأخيرة ندوة FIFA لتطوير كرة الصالات كجزء من استراتيجية FIFA "ما وراء الملعب" للبطولة القادمة. جمع الحدث قادة من FIFA والاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء والمنتخبات الوطنية الذين تبادلوا رؤاهم مع وفود الدول الـ 16 المشاركة وممثلي الاتحاد الفلبيني لكرة القدم (PFF). استضاف الندوة مجموعة من المقدمين حول مجموعة متنوعة من المواضيع مع متحدثين من الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية بما في ذلك رئيس الألعاب الأولمبية وكرة الصالات وكرة القدم الشاطئية في FIFA، كسرى هاجيجي؛ ولورنزو فوفي وحسن حسن من قسم الاتحادات الأعضاء في FIFA؛ وجرايم ديل، عضو مجموعة الدراسات الفنية التابعة لـ FIFA لكأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™.

ابتكارات لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™، في حلتها الجديدة