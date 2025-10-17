جياني إنفانتينو مخاطباً ورشة عمل للمدن المستضيفة لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™: "لا حدود للإمكانيات التي تتمتّع بها لكرة القدم للسيدات"

اجتمع ممثلو وممثلات المدن والملاعب المستضيفة لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ في ورشة عمل استضافتها ريو دي جانيرو على مدى يومين

رئيس FIFA: "لا حدود للإمكانيات التي تتمتّع بها كرة القدم للسيدات، والمحطة المقبلة في تطوّرها هي أمانة لدى إحدى أعظم الدول الكروية في العالم"

أكدت جيل إيليس رئيسة قسم FIFA المعني بشؤون كرة القدم على الحاجة لإلهام الجيل المقبل من اللاعبات خلال جلسة تحدثت فيها كوكبة من الشخصيات الكروية النسائية

خاطب رئيس FIFA أكثر من 70 ممثلاً وممثلة للمدن والملاعب المستضيفة لبطولة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ منوِّهاً إلى ما تتمتَّع به البطولة من قدرة على النهوض بمكانة لعبة السيدات على الساحة العالمية وإيصالها إلى آفاق جديدة. وستكون كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ هي النسخة العاشرة من البطولة ولكنها الأولى التي تستضيفها أمريكا الجنوبية، وستدور منافساتها في ثماني مدن بين 24 يونيو/حزيران و25 يوليو/تموز 2027 بمشاركة 32 منتخباً للمرة الثانية في تاريخ الحدث الكروي الأبرز على صعيد كرة القدم للسيدات، بحيث سيتم تنظيم 64 مباراة في الإجمال، موزعة بين مُدن بيلو هوريزونتي (استاد غوفرنادور ماغالايس بينتو) وبرازيليا (إستاديو ماني غارينشا الوطني) وفورتاليزا (أرينا كاستيلاو) وبورتو أليغري (إستاديو بييرا-ريو) وريسيفي (أرينا دي بيرنامبوكو) وريو دي جانيرو (ملعب الصحفي ماريو فييو، المعروف باسم ماراكانا) وسالفادور (أرينا فونتي نوفا) وساو باولو (أرينا كورينثيانز). وفي الكلمة المسجَّلَة التي خاطب بها المشاركين والمشارِكات في ورشة العمل الأولى للمدن المستضيفة لكأس العالم للسيدات FIFA، والتي جرت في مدينة ريو دي جانيرو، أشار رئيس FIFA إلى أهمية البناء على إرث كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™، والتي لم تأسر قلوب عشاق المستديرة الساحرة في هاتين الدولتين فحسب، بل العالم بأسره.

وقال إنفانتينو في هذا الصدد "أيها الزملاء والأصدقاء، يسرّني للغاية الترحيب بكم في ورشة العمل هذه الخاصة بالمدن المستضيفة لبطولة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA والتي تُنظَّم في ريو دي جانيرو، هذه المدينة الرائعة والنابضة بالحياة، وإحدى المدن الثمانية التي ستستضيف خلال عامي البطولة التاريخية. أودّ أن أتوجه إليكم بالتهنئة على اختياركم، وأشكر كل شخص منكم على هذه المشارَكة." وتابع "لا يزال يتعيَّن علينا القيام بالكثير، ولكن الفرصة المتاحة أمامنا وأمام البرازيل مثيرة للغاية، فالتطور (الذي شهدته البطولة) كان جلياً في النسخة السابقة، في أستراليا ونيوزيلندا، إذ كسرت العديد من الأرقام القياسية، وتابع مجرياتها مليارا شخص في أرجاء العالم. وأردف "لا حدود للإمكانيات التي تتمتّع بها كرة القدم للسيدات، والمحطة المقبلة في تطوّرها هي أمانة لدى إحدى أعظم الدول الكروية في العالم."

ورشة عمل المدن المستضيفة لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ Previous 01 / 08 During the workshop, Host Cities representatives had the opportunity to attend 18 informative sessions on tournament planning and next steps 02 / 08 FIFA Chief Football Officer Jill Ellis speaks during the FIFA Women’s World Cup Brazil 2027™ Host Cities workshop 03 / 08 General view during the FIFA Women’s World Cup Brazil 2027™ Host Cities workshop 04 / 08 FIFA Legend Formiga attending the FIFA Women’s World Cup Brazil 2027™ Host Cities workshop 05 / 08 More than 70 representatives of the eight Host Cities and stadiums for the FIFA Women’s World Cup 2027™ attended the workshop 06 / 08 General view during the FIFA Women’s World Cup Brazil 2027™ Host Cities workshop 07 / 08 Panel discussion during the FIFA Women’s World Cup Brazil 2027™ Host Cities workshop 08 / 08 Michelle Ramalho, Brazilian Football Confederation Vice President, during the FIFA Women’s World Cup Brazil 2027™ Host Cities workshop Next

تتمتّع البرازيل بتاريخ كروي حافل، إذ يحتفظ منتخبها للرجال بالعدد القياسي من ألقاب كأس العالم FIFA™ كونه اعتلى منصة التتويج خمس مرات، بينما أنجبت البلاد كوكبة من ألمع النجوم في تاريخ المستديرة الساحرة، وعلى رأسهم بيليه ورونالدو. ورغم أن منتخب السيدات لم يُتوَّج بالعرش العالمي حتى الآن، إلا أنه بلغ نهائي نسخة 2007 مكتفياً بمركز الوصيف خلف نظيره الألماني، ودائماً ما يُحقق مركزاً متقدماً على لائحة التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola. كما استضافت البلاد نهائيات كأس العالم FIFA مرتين، وذلك سنتي 1950 و2014، وتعتبر من دول العالم الأكثر تنوعاً ثقافياً، وهو ما أشار إليه السيد إنفانتينو باعتباره عاملاً جوهرياً في نجاح كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™. وأوضح رئيس FIFA "بينما يتابع العالم (مجريات المنافسات) ويتعرّف على الجوانب الفريدة للمدن المستضيفة الثماني، ستقع على عاتقكم مسؤولية بغاية الأهمية، تتمثّل بالمساهمة في تطور كرة القدم للسيدات في البرازيل، وأمريكا الجنوبية، وحول العالم، إذ سيكون هذا حدثاً متعدد الجوانب وواسع الانتشار، ولن يكون بمقدور FIFA تنظيمه من دون مساعدتكم."