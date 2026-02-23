الإعلان عن جدول مباريات سلسلة FIFA 2026™

نشر FIFA اليوم الجدول الرسمي لمباريات سلسلة FIFA 2026™ التي ستُنظّم خلال فترة المباريات الدولية في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان

سيتنافس 48 منتخباً وطنياً (رجال وسيدات) من كافة الاتحادات القارية الستة في 12 مجموعة وسيستضيف 11 اتحاداً وطنّياً المنافسات

سيتم بثّ جميع المباريات حول العالم لتوفير فرصة المشاهدة لجميع عشاق الساحرة المستديرة في كافة أرجاء المعمورة

نشر FIFA اليوم الجدول الرسمي لمباريات سلسلة FIFA 2026™، وهو ما يُشكل خطوة هامة إضافية في التوسُّع المستمر لهذه المبادرة التي تهدف لرفع مستوى منتخبات الرجال والسيدات حول العالم.

وانطلاقاً من النجاح الكبير الذي حققته نسخة عام 2024، وبعد أن أعلن FIFA خلال شهر يناير/كانون الثاني 2026 عن قائمة البلدان المستضيفة وتوزيع المنتخبات على المجموعات، يأتي الكشف عن الجدول الرسمي للمباريات ليقدِّم رؤية متكاملة للاتحادات الوطنية المشاركة والأطراف المعنية والجماهير بخصوص المواجهات المقبلة التي ستُنظّم خلال فترة المباريات الدولية في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان.

يُذكر أنه، وتماشياً مع أهداف FIFA الاستراتيجية للعبة العالمية 2023-2027، صادق مجلس FIFA في ديسمبر/كانون الأول 2022 على استحداث سلسلة FIFA التي تهدف لتسهيل إقامة مباريات دولية ودية بين منتخبات من اتحادات قارية مختلفة لا تتنافس عادة، وهو ما من شأنه دفع عجلة كرة القدم داخل الملعب وخارجه.

وستشهد نسخة 2026 تمثيل الاتحادات القارية الستة عبر 48 منتخباً وطنياً، أي حوالي رُبع الاتحادات الوطنية في العالم، وسيتمّ توزيعها على 12 مجموعة من أربع منتخبات، بحيث سيستضيف أحد عشر اتحاداً وطنياً المنافسات (بينما ستستضيف رواندا مجموعتين). وستشمل المبادرة تسع مجموعات للرجال وثلاث للسيدات.

وبذلك، ستستقطب سلسلة FIFA 2026 منتخبات من خلفيات تنافسية متنوعة، تتراوح بين تلك ذات الحضور الراسخ على الساحة الكروية الدولية وبين الدول الكروية الصاعدة، وهو ما يؤكد التزام FIFA بالنهوض بالمستديرة الساحرة لتكون أكثر شمولية للفرق من كافة المستويات ومستدامة بشكل أكبر. كما سيتم بثّ كافة المباريات حول العالم، لتسليط الأضواء على المنتخبات الوطنية المشارِكة وتوفير فرصة المشاهدة لجميع عشاق الساحرة المستديرة في شتى أرجاء المعمورة.

وبينما تُعتبر كافة مباريات هذه المبادرة ودية، إلا أن الاتحادات الوطنية المشارِكة اتّفقت فيما بينها على النمط التنافسي، بحيث تجري إما بنظام نصف نهائي ونهائي، أو بنظام مباريات محددة أطرافها مسبقاً، مع التنويه بأنه في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، سيتم اللجوء لركلات الترجيح من دون التمديد. وبغض النظر عن النمط المتَّبع، سيكون هناك اتحاد وطني فائز من كل مجموعة. أما غاية FIFA من اتّباع هذا النهج فهو رفع المستوى التنافسي للمباريات، وزيادة مستوى الإثارة للجماهير، وإتاحة فرص رياضية قيِّمة للمنتخبات المشارِكة.