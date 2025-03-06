نشاط كبير في أفريقيا، واليابان تستعيد مكانتها بين الخمسة الكبار

لا يزال المنتخب الأمريكي (المركز الأول) متصدراً للترتيب العالمي رغم هزيمته في المباراة النهائية لبطولة SheBelieves الودية التي استضافها أمام المنتخب الياباني (5، +3) الذي استغل الفرصة ليستعيد مكانته بين الخمسة المتصدرين للمرة الأولى منذ تسع سنوات. أما إسبانيا (2)وألمانيا (3) وإنجلترا (4) فحافظت على مراكزها. في هذه الأثناء، تراجعت كلٌّ من السويد (6، -1) وكندا (7، -1 ) والبرازيل (8، -1) مرتبة واحدة ضمن نادي العشرة الكبار، من دون تغيير على موقعي كوريا الشمالية (9) وهولندا (10). وبمعزل عن اليابانيات، لم يفلح أي من منتخبات الصدارة في التقدم لأكثر من مركزين. أما القفزات النوعية فقد حصلت بدءاً من المركز 80، ومن أبرزها بورتوريكو (81، +4)، الجبل الأسود (84، +4)، السلفادور (85، +5)، نيبال (99، +4)، الإمارات العربية المتحدة (112، +4)، الرأسالأخضر (125، +4)، وقبرص (127، +6).