نشاط كبير في أفريقيا، واليابان تستعيد مكانتها بين الخمسة الكبار

تعود اليابان إلى خماسي الصدارة وسط هيمنة مستمرة للمنتخب الأمريكي على المركز الأول
رقم قياسي لعدد المنتخبات التي يشملها التصنيف وهو 196 فريقاً
ثلاثي أفريقي مكوَّن من جيبوتي وكينيا وتنزانيا حقق أكبر قفزات في هذا الإصدار
شهد الإصدار الأول للتصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola لعام 2025 رقماً قياسياً جديداً، بالنظر إلى أنه يضمّ للمرة الأولى في تاريخ المستديرة الساحرة 196 منتخباً، مع انضمام جيبوتي التي تحتلّ المركز 195 حالياً. ويمثِّل هذا أبرز حدث على مدى ثلاثة أشهر جرت فيها 127 مباراة دولية، شملت مواجهات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027™.
لا يزال المنتخب الأمريكي (المركز الأول) متصدراً للترتيب العالمي رغم هزيمته في المباراة النهائية لبطولة SheBelieves الودية التي استضافها أمام المنتخب الياباني (5، +3) الذي استغل الفرصة ليستعيد مكانته بين الخمسة المتصدرين للمرة الأولى منذ تسع سنوات. أما إسبانيا (2)وألمانيا (3) وإنجلترا (4) فحافظت على مراكزها. في هذه الأثناء، تراجعت كلٌّ من السويد (6، -1) وكندا (7، -1 ) والبرازيل (8، -1) مرتبة واحدة ضمن نادي العشرة الكبار، من دون تغيير على موقعي كوريا الشمالية (9) وهولندا (10). وبمعزل عن اليابانيات، لم يفلح أي من منتخبات الصدارة في التقدم لأكثر من مركزين. أما القفزات النوعية فقد حصلت بدءاً من المركز 80، ومن أبرزها بورتوريكو (81، +4)، الجبل الأسود (84، +4)، السلفادور (85، +5)، نيبال (99، +4)، الإمارات العربية المتحدة (112، +4)، الرأسالأخضر (125، +4)، وقبرص (127، +6).
كذلك الأمر بالنسبة إلى بوركينا فاسو (132 ، +5)، وبنين (147، +5)، بالإضافة إلى ثنائي أفريقي حقق تقدماً لافتاً، ويتمثّل بتانزانيا (138، +7) وكينيا (142، +7) اللتين حظيتا بأكبر ارتقاء من حيث المراكز.
المنتخب المتصدر
الولايات المتحدة الأمريكية
المنتخبات التي انضمت إلى العشرة الأوائل
0
المنتخبات التي غادرت قائمة العشرة الأوائل
0
إجمالي المباريات الملعوبة
127
المنتخب الذي خاض أكبر عدد من المباريات
ميانمار، نيبال (4 مباريات)
أكبر ارتقاء من حيث النقاط
تنزانيا (+41.12 نقطة)
أكبر ارتقاء من حيث المراكز
تنزانيا، كينيا (+7 مراكز)
أكبر تراجع من حيث النقاط
تونس (-43.79 نقطة)
أكبر تراجع من حيث المراكز
تونس (-11 مركزاً)
منتخبات جديدة دخلت التصنيف
جيبوتي (المركز 195)
منتخبات غادرت التصنيف
0
وستكون العيون شاخصة مجدداً على أفريقيا خلال يونيو/حزيران، بالنظر لكون أربعة من ممثليها (تشاد وإرتيريا وليبيا والسودان) مقبلة على خوض مباراة رسمية واحدة إضافية حتى تنضمّ إلى قائمة التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola.
يُرجى النقر هنا للاطلاع على جدول التصنيف الكامل. ستصدر النسخة القادمة من تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للسيدات في 12 يونيو/حزيران 2025.