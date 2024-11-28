تقلص الفارق في المراكز الأولى والنيجر يعود بقوة

.192 مباراة دولية لُعبت في شهر نوفمبر

الثلاثي المتصدر في صراع محتدم، وألمانيا تعود إلى قائمة العشرة الأوائل.

النيجر يحقق أفضل تقدم.

شهدت النافذة الدولية لشهر نوفمبر إقامة 192 مباراة على الأقل. شملت تصفيات كأس العالم FIFA 2026™ ™منتخبات الكونميبول، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا، بينما كانت تصفيات كأس الأمم الإفريقية الخاصة بالكاف، بالإضافة إلى منافسات دوري الأمم للاتحاد الأوروبي والكونكاف ضمن هذه الفترة من الجدول الزمني. يؤدي هذا النشاط حتمًا إلى انعكاسات على التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola. حيث أصبح الثلاثة الأوائل الآن متقاربين جدًا في النقاط. رغم أن الأرجنتين (المركز الأول) حافظت على الصدارة، إلا أنها تتفوق على فرنسا (المركزالثاني) وإسبانيا (المركزالثالث) بفارق ضئيل من النقاط. حافظت إنجلترا (المركزالرابع) والبرازيل (المركز الخامس) على موقعيهما، بينما تقدم كل من البرتغال (المركز السادس، +1) وهولندا (المركزالسابع، +1) بمركز واحد. تراجعت بلجيكا بمركزين (المركزالثامن، -2)، في حين بقيت إيطاليا (المركزالتاسع) ثابتة في قائمة العشرة الأوائل المتقاربة، والتي عادت إليها ألمانيا مجددًا (المركزالعاشر، +1).

وعلى نفس الخطى، حققت كل من الأوروغواي (المركز11، +3) والسنغال (المركز17، +3) والإكوادور (المركز24، +3) تقدمًا ملحوظًا. في المقابل حققت كندا (المركز31 و+4) ورومانيا (المركز38 و+5) والنرويج (المركز43 و+5) واسكتلندا (المركز45 و+6) نتائج أفضل ضمن قائمة الخمسين الأوائل، مما أتاح المجال للمنتخب الكندي كي يستفيد من ذلك ليبلغ أفضل ترتيب في تاريخه. كلما تعمقنا في التصنيف، زادت التقلبات بشكل أكبر. إذا كانت زامبيا (المركز 87 و+7) وغيانا (المركز154 و+7) قد حققتا نتائج جيدة، فإن النيجر (المركز122 و+9) يسجل أكبر تقدم في التصنيف، سواء من حيث النقاط (+31.23 نقطة) أو المراتب، بعد فوزه على السودان (4-0) وغانا (1-2) في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

المنتخب المتصدر الأرجنتين (دون تغيير) المنتخبات التي انضمت إلى العشرة الأوائل ألمانيا (المركز10، +1) المنتخبات التي غادرت قائمة العشرة الأوائل كولومبيا (المركز12، -2) إجمالي المباريات الملعوبة 192 المنتخب الذي خاض أكبر عدد من المباريات 13 منتخبًا أفريقيًا (4 مباريات لكل منها) أكبر ارتقاء من حيث النقاط النيجر (+31.23) أكبر ارتقاء من حيث المراكز النيجر (+9) أكبر تراجع من حيث النقاط جمهورية الكونغو الديمقراطية (-35.53) أكبر تراجع من حيث المراكز الكونغو، نيجيريا، سيراليون (-8) منتخبات جديدة دخلت التصنيف لا يوجد منتخبات غادرت التصنيف لا يوجد المنتخبات غير المصنفة والمتوقفة عن المنافسة إريتريا