Rosana : "J’aime le football car il peut changer des vies"

Rosana a participé à quatre éditions de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et à quatre olympiades

FIFA Forward soutient la création de tournois régionaux féminins au Brésil

En 2027, le Brésil deviendra le premier pays d’Amérique du Sud à accueillir la Coupe du Monde Féminine de la FIFA

Le football a offert à Rosana de nombreux moments de bonheur, mais l’actuelle sélectionneuse de l’équipe nationale féminine U-20 du Brésil n’est jamais aussi heureuse que quand elle contribue à changer des vies. Membre de la génération qui a fait du Brésil une nation majeure du football féminin, Rosana a pourtant dû surmonter bien des obstacles pour pratiquer son sport favori, notamment la fermeture pure et simple de la section féminine du club dans lequel elle jouait. Mais elle a aussi pu constater que l’influence du football féminin allait bien au-delà du simple terrain.

"Le football c’est d’abord de la passion et de l’amour. Les Brésiliens, filles ou garçons, ont le football dans le sang. Pour ma part, en tant que sélectionneuse, le football est bien plus qu’un sport, c’est un moyen de changer des vies. Voilà comment je vois le football", nous explique-t-elle depuis la Colombie où son équipe participe à la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™.

Depuis qu’elle est devenue sélectionneuse, Rosana a dû accompagner des joueuses qui, en raison de maladies familiales ou d’autres difficultés, étaient dans un état de profond désespoir. "Elles ont trouvé un nouveau souffle grâce au football, et j’ai joué un rôle important à cet égard", souligne-t-elle. "C’est pourquoi je pense que le football permet de changer des vies : non seulement il a changé ma vie, mais il m’a donné les clés pour changer celle des autres."

La FIFA partage cette vision. Le football a un rôle plus large à jouer dans la société, comme le reflète le sixième des 11 objectifs stratégiques pour le cycle 2023-2027. La FIFA prend également la santé mentale très au sérieux et a lancé la campagne #ReachOut en 2021, avec le soutien de joueuses et joueurs à la retraite ou encore en activité. Celle-ci vise à sensibiliser aux symptômes des troubles mentaux et à encourager chacun et chacune à demander de l’aide en cas de besoin.

Rosana explique que le simple fait de jouer au football peut améliorer l’estime personnelle des femmes. "Pour jouer au football, les femmes doivent franchir nettement plus de barrières que les hommes", poursuit-elle. "Une fois ces barrières franchies, elles se sentent beaucoup mieux et sont plus heureuses parce qu’elles ont acquis quelque chose qui leur était refusé. Elles ont donc plus confiance en elles. Dans le sport en général, la santé physique est importante, mais la santé mentale est essentielle".

Rosana, qui compte plus de 100 sélections en 17 années d’équipe nationale, a pu observer de près le développement du football féminin au Brésil, poussé par les performances de l’équipe nationale lors des grands tournois et grandement soutenu par le gouvernement et les fédérations. Désormais, les joueuses sont valorisées.

"Il y a des transferts, les joueuses sont donc des atouts précieux pour les clubs. Nous avons des équipes nationales dans les catégories U-15, U-17 et U-20. Aujourd’hui, les filles peuvent participer à une Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA. À mon époque, c’était impossible !" illustre Rosana, ajoutant qu’il y a, malgré tout, encore beaucoup de chemin à parcourir.

L’année dernière, la Confédération brésilienne de football (CBF) a lancé un programme triennal, soutenu par FIFA Forward, visant à financer la création de 54 tournois régionaux - deux par État - à travers tout le pays.

Et ce n’est pas tout. "La CBF propose des bourses à d’anciennes joueuses pour qu’elles deviennent entraîneuses, c’est une très bonne initiative de sa part", se félicite Rosana.

En 2027, le Brésil deviendra le premier pays d’Amérique du Sud à accueillir la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, ce que Rosana considère comme une chance incroyable de développer son sport.

"J’espère que cela permettra aux parents de pousser leurs filles à jouer au football. Les médias parleront davantage du football féminin et ils comprendront peut-être que c’est un outil puissant pour changer des vies, comme je l’ai dit au début."