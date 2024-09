El Tigre impose sa griffe en Colombie

José Forero est connu pour se déguiser en tigre lors des rencontres des Cafeteros

Cette inspiration lui est venue de l'amour et de l'admiration qu'il porte à Radamel Falcao et de son histoire avec le carnaval de Barranquilla

"Le football doit être synonyme de paix et d'harmonie".

Ce Colombien âgé de 63 ans n'est que très rarement reconnu dans la rue. En principe, seuls ses amis, sa partenaire et sa famille le reconnaissent. Fraîchement retraité, il peut désormais profiter de son temps libre pour faire de l'exercice ainsi que des balades au parc, sans que quiconque ne s'arrête pour lui demander un selfie...

En revanche, lorsque sa Colombie bien-aimée joue, qu'il revêt son maquillage et son masque de fauve, rien n'est plus pareil. Avoir une discussion avec lui sans qu'un fan colombien ne vienne le voir pour lui demander une photo est mission impossible. Il lui faut bien 45 minutes pour traverser les deux rues qui mènent au stade, car les supporters se pressent autour de lui pour avoir leur photo. Et dans les tribunes, on vous laisse imaginer…Ce n'est pas rare de le voir poser auprès de ses fans en exhibant ses dents et ses griffes.

La genèse de son personnage est difficile à retracer et il faut reconstituer plusieurs pièces du puzzle que constitue la vie de José Forero pour trouver la réponse à cette question. Bien sûr, il y a son amour incontestable pour le football, qui a commencé à Barranquilla lorsqu'il était enfant. De même, son implication dans le carnaval de Barranquilla, un événement qui met en valeur de nombreuses traditions de la culture colombienne. Enfin, son admiration pour Radamel Falcao, aussi connu sous le surnom d'El Tigre.

"C'était totalement spontané ! Au départ, ma principale motivation était Radamel Falcao en 2012, lorsqu'il a explosé et est devenu un leader à la fois dans le vestiaire et sur le terrain. Il portait l'équipe à bout de bras, et donc je voulais lui rendre hommage", explique-t-il.

Au-delà de ses talents de footballeur, José voue une admiration profonde à l'attaquant colombien.

"C'est une personne merveilleuse. Parfois, en devenant célèbres, les joueurs se laissent aller et sombrent dans la drogue, l'alcool ou d'autres mauvaises habitudes. Mais Falcao est quelqu'un de bien, un père de famille formidable et je m'identifie beaucoup à lui de ce côté-là, parce que j'ai toujours été comme ça aussi."

Depuis, José a toujours été présent, que ce soit à la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™, à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, à plusieurs Copa América ou à certains matchs de qualification pour la Coupe du Monde. El Tigre est devenu un personnage capable de chanter à tue-tête pour son équipe, de la soutenir envers et contre tout, mais plus important encore, il s'est fait l'ambassadeur du football colombien et de son pays, en renforçant les liens avec les supporters d'autres pays et en montrant que le football est et doit toujours être un plaisir pour tout le monde.

"C'est très gratifiant de ressentir la ferveur des supporters et de les entendre me témoigner leur affection, surtout quand il s'agit de supporters d'autres pays. Les supporters colombiens, eux, sont généralement très contents, ils me serrent dans leurs bras et m'encouragent à continuer à faire ce que je fais".

En Russie, ma photo a fait la une les magazines hôteliers. Beaucoup de gens m'ont demandé ce que je faisais et j'ai pu discuter avec des personnes venant des quatre coins du monde pour leur raconter à quel point la Colombie est un pays magnifique. José Forero, El Tigre

Cependant, El Tigre a aussi traversé des moments douloureux dans sa vie qui l'ont mis à rude épreuve, mais il refuse de laisser la tristesse l'envahir et trouve toujours du réconfort et de la force grâce à sa joie de vivre. Il y a sept ans, sa femme est décédée d'un cancer, avant que l'un de ses enfants soit aussi emporté par la maladie il y a deux ans.

"Cette période a été extrêmement difficile. J'avais encore un autre enfant à élever, alors je ne pouvais pas me laisser submerger par la tristesse et la lourdeur de la situation. Ce personnage a été une sorte de thérapie pour moi, il m'aide à être conscient que la vie continue, qu'elle ne s'arrête pas, que le spectacle doit continuer et que la tristesse ne doit jamais l'emporter. Bref, comme le disait Celia Cruz dans une de ses chansons, la vie est un carnaval".

José a été suffisamment fort pour surmonter la douleur de la perte de sa femme et de l'un de ses enfants, et il est allé de l'avant, déterminé à répandre le bonheur et la joie de vivre. Il vit aujourd'hui un moment unique, puisque son pays, la Colombie, accueille la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™, et il a déjà eu le bonheur d'échanger avec des supporters mexicains, camerounais, australiens et d'autres nationalités.

"C'est un événement très important, car la FIFA a témoigné sa confiance à la Colombie, et c'est ce dont les pays ont besoin pour prouver au monde ce qu'ils ont à offrir et montrer qu'ils sont capables de procurer de la joie et du plaisir. Nous voulons montrer aux gens que nous pouvons organiser un grand événement de football, montrer au monde entier que nous pouvons les accueillir, qu'ils peuvent s'amuser et se rassembler autour de leur amour du football. C'est ce qui fait la beauté du football : sa capacité à rassembler les gens."

José est particulièrement fier d'être l'ambassadeur du football colombien. Il se rend de stade en stade pour faire en sorte que le monde se souvienne encore longtemps de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™.