Les États-Unis veulent faire parler le même football à leurs équipes de jeunes

Les équipes de jeunes adoptent le même style de jeu et les mêmes méthodes d'entraînement

Ce projet a été initié avec le soutien du programme FIFA Forward

"C'était comme apprendre une nouvelle langue chaque année", déclare Tracey Kevins, la sélectionneuse de l'équipe féminine U-20 des États-Unis

Jusqu'à récemment, les joueurs évoluant dans les différentes catégories d'âge de l'équipe nationale de jeunes des États-Unis devaient en permanence s'adapter à de nouveaux systèmes. Pour Tracey Kevins, à la tête de l'équipe féminine U-20, cela revenait à devoir apprendre une nouvelle langue tous les ans.

"Les différents entraîneurs avaient des philosophies qui leur étaient propres, un langage différent et d'autres manières d'exprimer les choses", explique-t-elle à FIFA.com. "J'utilise toujours cette image d'un jeune joueur qui intégrerait notre structure et qui s'efforcerait d'apprendre le français chez les U-14, l'allemand chez les U-15 et l'espagnol chez les U-16 sans jamais maîtriser la langue requise."

Cependant, les choses commencent à changer avec la mise en œuvre par la Fédération de Football des États-Unis (USSF) de son projet de formation des équipes nationales de jeunes, avec le soutien du Programme de développement de la FIFA. Le principe est d'uniformiser les styles de jeu et d'entraînement à travers toutes les équipes nationales de jeunes, féminines et masculines ou, pour reprendre les termes de la sélectionneuse Tracey Kevins : "Nous voulons que toutes les équipes parlent le même football."

Tous les sélectionneurs des équipes nationales de jeunes sont désormais formés conformément aux principes de jeu américains et adoptent une approche uniforme dans la préparation des stages et des compétitions de l'équipe nationale. La stratégie de planification comprend également l'intégration du staff technique, de la performance sportive, de la performance de haut niveau et de la médecine du sport.

Cela représente assurément un défi dans un pays aussi vaste et diversifié que les États-Unis. "Nous disposons d'un vivier immense et très varié, de nombreux joueurs ayant acquis diverses expériences, à différents niveaux, et même aujourd'hui des joueurs venant des catégories jeunes, des universités, du monde professionnel ou qui évoluent à l'étranger, ce qui constitue une alternative pour nos jeunes", a déclaré la sélectionneuse.

"Pour moi, c'est primordial que, lorsque les jeunes arrivent au stage, ils aient des points communs, qu'ils soient en phase avec le projet et qu'ils sachent à quoi s'attendre, explique-t-elle. Le défi est colossal, mais ce qui est très encourageant, c'est de voir son évolution."

Tracey Kevins, qui est à la tête de la sélection américaine pour la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2024™ en Colombie, a précisé qu'il s'agissait d'un projet à long terme, mais que les résultats commençaient déjà à se faire sentir. « Comme pour tout projet de développement, il faut normalement compter sept à huit ans avant de récolter les fruits du travail, mais je suis très optimiste pour nos jeunes U-15, U-16 et U-17, qui ont grandi avec cette méthode de formation et y sont désormais habitués. D'un autre côté, c'est un groupe de jeunes de 20 ans qui ont connu des parcours différents, de sorte que nous avons dû déployer énormément d'efforts pour les mettre sur la même longueur d'onde même si, de temps en temps, les vieux réflexes ressurgissent. »

Sur le plan du style de jeu, Tracey Kevins poursuit : "Nous devons nous assurer que nos jeunes joueurs ont conscience de notre ADN et de ce que nous sommes en tant qu'Américains."

"Nous voulons avoir la possession du ballon : au fil des ans, nous avons acquis la réputation d'une sélection très axée sur les transitions et je pense que, même s'il s'agit d'un aspect de notre jeu, c'est indispensable que nous continuions à aider les joueurs à gérer toutes les phases d'une rencontre."