Le vœu exaucé des Romero en Colombie

Tous les trois évoquent leur expérience et décrivent ce qu’ils ont appris pendant le tournoi.

Paola, Karen et Miguel font partie de l’équipe de bénévoles qui entoure la Coupe du monde Féminine U-20 de la FIFA 2024™.

Assises dans l’une des tribunes du stade El Campín de Bogota, Karen et Paola rient de bon cœur à la blague de leur frère Miguel. La fratrie Romero savoure pleinement cette expérience de bénévolat en famille à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™.

« L’idée est venue de Karen. C’est elle qui a pris les choses en main », déroule Paola, l’aînée de 32 ans. Elle développe : « elle a toujours aimé le football, tout comme nous, et l’année dernière, elle s’était inscrite pour faire du bénévolat à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFATM, mais cela n’a pas fonctionné. Puis elle a reçu un e-mail lui demandant si elle souhaitait se porter volontaire pour la Coupe du Monde Féminine U20 en Colombie, et nous voilà ici.

Karen, 27 ans, raconte les origines de sa première candidature à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. « J’ai étudié dans le domaine de la mode et je m’intéresse donc beaucoup aux événements, à la manière dont ils sont gérés en coulisses... J’ai voulu savoir comment une Coupe du Monde était organisée, alors nous avons tenté notre chance ».

Convaincre sa sœur et son frère n'a pas été difficile, reconnaît Miguel, 25 ans. « Elle nous a simplement dit ‘les inscriptions sont ouvertes’ puis nous a envoyé les liens. Le reste appartient à l’histoire !

La passion des Romero pour le ballon rond est née dans la maison familiale de Villavicencio, à environ 110 kilomètres de Bogota. Ici, ils ont beaucoup encouragé le Llaneros FC et, surtout, l’équipe nationale colombienne.

La plus redoutable ballon au pied était Paola. « Je jouais tout le temps au foot à l’école. J’ai même fait partie de la sélection de l’école. Miguel a joué aussi, mais pas Karen. Pourtant, elle adore regarder le football. »

« Je suis dans la division Competition Management (Gestion de la compétition). Nous veillons à ce que les vestiaires des joueuses et des arbitres disposent de tout le nécessaire ; nous gérons l’avant-match avec les drapeaux, les ballons... tout ce qu’il faut pour que les équipes se sentent bien », détaille Miguel, titulaire d’un Master en arts du spectacle.

« Moi je suis dans la division Media Operations and Services (Opérations et services liés aux médias) Nous nous occupons des journalistes, nous nous assurons qu’ils sont bien là où ils doivent être, qu’ils ont la liste des joueuses qui vont passer, que tout va bien dans la zone mixte... Tout ce dont ils ont besoin », décrit Karen.

De son côté, Paola, qui a étudié l’administration des affaires, est un peu moins dans l’opérationnel, mais elle a un rôle tout aussi important. « Je fais partie de la division Safeguarding (Sauvegarde). Je dois m’assurer que les droits et les valeurs sont respectés, sur et en dehors du terrain, vis-à-vis des bénévoles et de toutes les autres parties prenantes. »