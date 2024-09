La FIFA lance la procédure de sélection des villes hôtes pour Brésil 2027, avec 12 villes candidates

"La Coupe du Monde Féminine 2027 sera un moment historique, non seulement pour le Brésil, mais pour tout le continent sud-américain, car il va offrir au football féminin une dimension internationale sans précédent", a déclaré M. Rodrigues, ajoutant que la collaboration entre les gouvernements et les associations de football des différents États brésiliens serait essentielle afin d’organiser la compétition dans les meilleures conditions.

"Cet événement est aussi un vecteur idéal pour favoriser le progrès social au Brésil, en vue de laisser un héritage tangible et pérenne aux femmes et aux jeunes filles brésiliennes."

Lors des prochains mois, la FIFA va mener à bien une procédure de sélection visant à évaluer les villes hôtes et les stades proposés par la CBF. Au moins huit stades devront répondre aux critères. Bien d’autres éléments seront examinés, notamment les sites d’entraînement, les hôtels, les systèmes de transport, les questions financières, les sites pressentis pour le FIFA Fan Festival, ainsi que les engagements en matière de durabilité environnementale et de développement du football féminin.

Du 25 septembre au 11 octobre, un groupe d’experts de la FIFA procédera à des visites d’inspection dans les 12 villes candidates et leur stade. En novembre aura lieu une autre série de visites qui porteront cette fois sur les sites d’entraînement et les hôtels des équipes. La FIFA élaborera ensuite un rapport d’évaluation détaillé avant de dévoiler la liste finale des villes hôtes de la compétition en 2025.

"La sélection des villes hôtes et des stades de la compétition s’effectuera en toute transparence, dans le droit fil de la procédure de candidature", a déclaré la directrice de la division du Football féminin de la FIFA, Sarai Bareman. "La FIFA va examiner les documents transmis par les 12 villes candidates au regard des critères stipulés dans l’accord d’organisation, tout en s’appuyant sur les conclusions des visites d’inspection. Notre but est de choisir les villes hôtes et les stades les plus adaptés en tenant compte des aspects techniques et financiers, mais aussi des objectifs de développement du football féminin."