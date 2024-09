La Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ élargie offre des opportunités intéressantes aux entraîneurs

La Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA en Colombie a réuni pour la première fois 24 équipes

Les entraîneurs affirment que la participation est une expérience inestimable pour les joueuses

La participation incite les associations membres à investir et à relever les standards

Pour le Venezuela, c’est un "rêve devenu réalité". Pour de nombreuses joueuses ghanéennes, c’est la première fois qu’elles prennent l’avion. Et pour le Mexique, c’est l’occasion de découvrir ce que c’est que de jouer devant un public bruyant et passionné. Les entraîneurs de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2024™ ont trouvé de nombreux avantages à participer à ce tournoi élargi à 24 équipes, affirmant qu’il donne à davantage de joueuses la chance de se produire sur une scène mondiale et de vivre une expérience plus élevée que celle à laquelle elles sont habituées.

"Je pense que c’est merveilleux. Cela leur donne des connaissances et c’est une expérience énorme pour ces joueuses. C’est une tranche d’âge difficile parce qu’elles sont très proches de l’équipe senior, même si certaines ne deviendront peut-être jamais joueuses professionnelles", a déclaré l’entraîneur du Brésil Rosana. "Et cette expérience est très importante car elle change les gens. Pas seulement les joueuses. Vivre tout cela et comprendre ce que c’est que de jouer dans un championnat du monde organisé par la FIFA. De plus, leurs parents ont l’occasion de les voir concourir."

La sélectionneuse allemande Kathrin Peter a le même sentiment. "C’est une opportunité unique dans une vie et tout le monde est vraiment fier d’être ici et de jouer pour l’Allemagne, et aussi d’être sur une très grande scène, de performer. Pour un jeune talent, c’est vraiment une grande scène pour montrer ses performances, pour montrer ce qu’il peut faire et c’est vraiment une possibilité de devenir la prochaine star de la prochaine génération. J’ai vu de très bonnes compétences techniques et tactiques – c’est un nouveau niveau, c’est un nouveau niveau pour le football féminin des moins de 20 ans."

L'entraîneur des États-Unis, Tracey Kevins, a déclaré que l'expérience avait montré que les équipes exposées à un niveau de compétition plus élevé parviendraient à combler l'écart si elles investissaient. « L'expansion permet aux équipes qui auraient plus de mal à se qualifier d'avoir une chance. Cela leur permet de voir leur niveau et de comprendre qu'un investissement plus important pourrait être nécessaire dans leurs programmes respectifs, donc je suis tout à fait pour", a-t-elle déclaré.

"Il est devenu évident au cours des 20 dernières années que lorsque les équipes sont mises au courant de leur niveau, celles qui investissent comblent l'écart, il appartient donc vraiment aux associations membres de continuer à investir dans le football féminin. Il s'agit de montrer la référence, le niveau et c'est comme ça pour toute association membre : vous quittez le tournoi, vous réfléchissez, vous regardez ce qui est nécessaire."

Les Fidji, l'une des quatre débutantes avec le Cameroun, l'Autriche et le Maroc, ont été jetées dans le grand bain après avoir été tirées au sort avec le Brésil, la France et le Canada et ont déclaré qu'elles avaient déjà beaucoup appris. "Nous allions probablement faire face à des situations que nous n’avions jamais rencontrées auparavant, mais c’est une très bonne expérience d’apprentissage pour nous tous et je pense que cela va nous motiver", a déclaré le défenseur Talei Moodie. "Nous avons appris que contre une équipe comme le Canada, nous ne pouvons pas plonger, nous devons être plus prudents contre une équipe aussi technique."

Pour le Ghana, c’était plus qu’une question de football. "Certains joueurs n’avaient même jamais pris l’avion auparavant et cela a été une très grande opportunité pour eux de voler du Ghana jusqu’en Colombie et de découvrir un environnement et une culture différents", a déclaré l’entraîneur Yusif Basigi.

Le Venezuela, qui participe pour la deuxième fois à la compétition, n’oubliera jamais son premier point obtenu lors du match nul contre la République de Corée. "C’est un rêve devenu réalité d’emmener le Venezuela à une Coupe du monde. C’est beau de voir autant de joueuses excellentes, qui montrent à quel point le football féminin a progressé", a déclaré la sélectionneuse Pamela Conti. "C’est un grand exploit pour nous de nous qualifier pour cette Coupe du monde. Nous nous amusons et nous faisons tout pour que le football féminin se développe".