Ha Noï FC, la récompense de la persévérance

Cela fait maintenant dix ans que Ha Noï FC n‘a plus été sacré dans le championnat du Viêt-Nam de football féminin. La disette est longue pour ce prestigieux club qui a décroché dix titres de champion entre 1998 -année de sa création- et 2014. Pour autant, le club est resté le principal pourvoyeur de talents de la sélection national : pas moins de huit joueuses du Ha Noï FC ont disputé la dernière Coupe du Monde Féminine de la FIFA avec les Golden Star Warriors.

Ce grand huit composé de la gardienne de but Dao Thi Kieu Oanh, de la défenseure Hoang Thi Loan, des milieux de terrain Tran Thi Hai Linh, Nguyen Thi Thanh Nha, Thai Thi Thao, et Ngan Thi Van Su, et des attaquantes Pham Hai Yen, et Vu Thi Hoa, a porté haut les couleurs d’un pays qui disputait sa première Coupe du Monde Féminine de son histoire. Mais c’est évidemment tout un club que ces joueuses ont rempli de fierté.