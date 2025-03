Gilbraltar prend de l'altitude

Cela faisait près de quatre ans que Gibraltar n'avait plus de disputé de match international. Pour le sélectionneur Scott Wiseman que ce match « à la maison » est « quelque chose qui restera à jamais gravé dans sa mémoire ». Deux courtes et encourageantes défaites (1-0) pour entamer cette campagne de la Ligue des nations féminine de l'UEFA laissent présager de bonnes choses quant au futur. De toute évidence, l'équipe dispose d'une base solide sur laquelle s'appuyer. « Le résultat n'a jamais été l'objectif ; elles avaient déjà gagné en étant ici et en participant aux compétitions », explique Wiseman. « Nous sommes convaincus que si suffisamment de joueuses atteignent leurs objectifs de développement, les résultats suivront ». « Avec le recul, j'ai le sentiment que sur les deux matches, personne ne se serait plaint d'une victoire ou d'un match nul. La pilule de la défaite a donc été dure à avaler, mais l'équipe a vu le chemin parcouru, et cette fierté et cette émotion ont pris le pas sur la déception du résultat. En fin de compte, le message était d'apprécier et de profiter de l'occasion. C'était une "première". L'important était de s'imprégner de la compétition et de créer des souvenirs ensemble.»