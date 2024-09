Les association membres sud-américaines réunies à l'occasion d'un séminaire sur le développement du football féminin

Le football féminin en Amérique du Sud est entré de plain-pied dans une période intense. Le rideau vient de tomber sur une Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™ qui a rassemblé les foules. Et dans trois ans, ce sera au tour du Brésil de réunir le monde, à l'occasion de "sa" Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ , compétition qui se déroulera pour la première fois sur ce continent.

"La Coupe du Monde Féminine 2027 est l'occasion, pour chaque association membre de la région, de développer le football féminin dans leur pays respectif", a déclaré Dame Sarai Bareman, Directrice du Football Féminin de la FIFA, lors de son discours d'ouverture. "Le football féminin va exploser en Amérique du Sud après ce tournoi. Et si nous ne sommes pas prêts à accueillir cet engouement, nous passerons à côté de la prochaine génération qui est susceptible de trouver de l'inspiration dans ce tournoi".

Elle a également évoqué l'ambition de la FIFA de développer le football et d'atteindre l'objectif de 60 millions de femmes jouant au football d'ici 2026. Un but qui dépend grandement du niveau d'engagement des associations membres.

"Ce sont elles qui, en fin de compte, réalisent ces objectifs au jour le jour. C'est donc l'occasion de les soutenir, d'entendre ce qu'elles ont à dire, d'identifier leurs défis : ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas. Cela nous aidera aussi à nous adapter et à ajuster la façon dont nous pouvons les aider", a-t-elle expliqué au micro de FIFA Inside .

Bareman a souligné l'importance pour les associations membres de disposer d'une stratégie autour du football féminin englobant l'ensemble de l'écosystème, à savoir la base, le développement, la participation et l'organisation de compétitions junior.

"Il faut que les entraîneurs soient prêts à accueillir ces jeunes filles, à les former. Nous avons besoin aussi de dirigeants. Vous pouvez beaucoup travailler sur le terrain, mais si vous n'avez pas de structures solides ou une gouvernance forte, tout ce travail peut être gaspillé", a-t-elle ajouté.

"Nous devons consolider les championnats locaux", a complété Ramón Jesurún, président de la Fédération Colombienne de Football (FCF). "Nous devons les renforcer et faire en sorte que les progrès constatés au niveau des équipes nationales se répercutent au niveau des clubs."

L'un des Objectifs Stratégiques de la FIFA pour le cycle 2023-27 est d'augmenter les opportunités de jouer, et cela concerne autant les sélections nationales que les clubs. Frederico Nantes, directeur des compétitions et des opérations de la CONMEBOL, a expliqué que sa confédération avait suivi le mouvement, ayant augmenté le nombre de compétitions pour les femmes, passant de 15 pour le cycle 2022-2024 à 18 pour le cycle 2025-27 - soit une augmentation de 27,3 % du nombre de matchs joués et de 16,6 % du nombre de joueuses impliquées.