La FIFA étoffe son Rapport d’évaluation comparative sur le football féminin pour offrir une vision plus précise de l’écosystème

La FIFA a publié la quatrième édition de Déterminer le rythme, le seul rapport d’évaluation comparative entièrement consacré au football féminin, qui offre une analyse exhaustive du football féminin de haut niveau à l’échelle mondiale

Plus étoffée, la nouvelle édition contient des informations et des données issues de 86 championnats, contre 34 pour la version précédente

En identifiant les différentes tendances à l’œuvre dans le football féminin et en dressant un panorama précis de son écosystème, ce document vise à appuyer la prise de décision et à mieux promouvoir le développement du football féminin

La FIFA publie aujourd'hui la quatrième édition de Déterminer le rythme, le rapport d’évaluation comparative de l’instance, qui met en lumière les facteurs de réussite pour les clubs et les championnats de football féminin. Ce quatrième opus marque une évolution importante, puisque le rapport ne s'intéresse plus uniquement au haut niveau, mais englobe les trois échelons du football féminin. Si son champ d’étude portait jusqu’à présent sur 30 à 34 championnats, il intègre désormais 86 championnats et 669 clubs, ce qui lui permet de dresser un panorama plus précis de l’écosystème du football féminin de clubs à l’échelle mondiale.

Les 211 associations membres de la FIFA ont été invitées à participer à l’étude, sous réserve qu’il existe un championnat de football féminin de première division dans le pays. La FIFA a souhaité diversifier les jeux de données afin de pouvoir recueillir davantage d’informations dans six domaines clés : le sport, la gouvernance, les finances, les supporters, les données et le numérique, ainsi que les joueuses. L'objectif : aider les clubs, les organisateurs de championnats et les parties prenantes du monde entier à mieux comprendre les meilleures pratiques ainsi que les tendances à l’œuvre dans les championnats de football féminin les plus prestigieux, et fournir des ressources et des recommandations afin d’accompagner tous les championnats sur la voie de la professionnalisation, quel que soit leur degré d’avancement.

« La semaine dernière, la FIFA a dévoilé les dates et le format de deux nouvelles grandes compétitions interclubs de football féminin », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « Si la préparation de ces événements revêt une importance particulière, il est tout aussi essentiel de fournir des éclairages et des ressources aux parties prenantes du football féminin, afin que nous puissions continuer à bâtir, tous ensemble, à partir des solides fondations existantes. La FIFA s’appuiera sur les conclusions du rapport pour concevoir des programmes sur mesure à même d’aider les associations membres à poursuivre la professionnalisation du football féminin. Il s'agit d'un enjeu majeur à l’heure où le football féminin de clubs entre dans une nouvelle ère à l’échelle mondiale. »

Sur la base des nombreux enseignements tirés au fil du document, la quatrième édition de Déterminer le rythme a permis d’établir 15 recommandations à l’intention des clubs et des organisateurs de championnats. Celles-ci couvrent les six domaines clés et portent notamment sur la durée des championnats, les parcours de formation des joueuses et des entraîneur(e)s, la prévention, l’élaboration de stratégies, les contrats, la réglementation en matière de maternité, la diffusion des matches et les réseaux sociaux, entre autres.